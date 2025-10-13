Hétvégén folytatódik a 2025-ös Forma-1-es szezon, méghozzá Austinban, az Amerikai Nagydíjjal, így a mostani mezőny egyetlen amerikai istállója – jövőre már a Cadillac is csatlakozik – otthon érezheti majd magát.

Megújult külsővel készül a Haas a Forma-1-es Amerikai Nagydíjra

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Csillagos lett a Forma-1-es csapat új festése

Az amerikai csapat közel 10 éve szerepel a Forma-1-ben, a hétvégi lesz a 209. versenyhétvégéje, ráadásul hazai környezetben, így nem meglepő, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is egyedi festéssel készül a kannapolisi istálló.

A Haas a közösségi oldalán osztott meg képeket és egy rövid videót, amelyben bemutatják a megújult VF-25-öst, amelynek színvilága merőben eltér a megszokottól. Az autó első szárnyán, az oldaldobozokon, a motortér burkolatán és a hátsó szárnyon is megjelennek a csillagos-sávos amerikai nemzeti szimbólumok.

Ez lesz a harmadik alkalom idén, hogy a Haas változtat az autói külsején, ugyanis szintén különleges festéssel állt rajthoz Japánban, valamint a Kanadai Nagydíjon, ahol az istálló fennállása 200. Forma-1-es hétvégéjét ünnepelte.

A Haas jelenleg a konstruktőri bajnokság kilencedik helyén áll, de mindössze kilenc ponttal le van maradva a nyolcadik helyen álló Stake mögött. A csapat eddig megszerzett 46 pontjából Esteban Ocon 28-at, Ollie Bearman pedig 18-at gyűjtött.