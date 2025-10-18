A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprinthétvége is egyben, így a pilótáknak csak egy szabadedzésük volt, majd jött a sprintidőmérő, ezt követte szombaton a sprintfutam és az időmérő. A sprintfutam hatalmas balesettel indult, kiesett a két McLaren is. Oscar Piastri és Lando Norris kiesésének a négyszeres világbajnok, Max Verstappen örülhetett aki rajt-cél győzelmet aratott.

Isack Hadjar balesetével kezdődött a Forma-1-es időmérő

Fotó: JORGE SALGADO / ANADOLU

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj időmérője

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj egyetlen szabadedzését Lando Norris nyerte, a sprintidőmérőn azonban Max Verstappen ismét megvillant, a négyszeres világbajnok holland nagyszerű körrel szerezte meg a pole-t, majd megnyerte a sprintfutamot is, ezzel újabb nyolc pontot faragott a hátrányából.

A sprintverseny után az volt a legnagyobb kérdés, hogy milyen állapotba tudják hozni a szerelők a sérült autókat, de az hamar kiderült, hogy a két McLaren is el tudott indulni az időmérőn, amelyre 33 fokos melegben került sor.

Hamar piros zászlót kellett lengetni, ugyanis a Racing Bulls versenyzője, Isack Hadjar törte össze az autóját. A hatos kanyarban veszítette el az uralmát az autó fölött és a falba csapódott.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Nagyjából 10 percig tartott, amíg eltakarították a romokat, és rendezték a sorokat a szervezők és folytatódhatott a Q1. A McLarenek közül Norris került nehéz helyzetbe, ugyanis öt perccel a vége előtt sem volt mért köre. A brit végül hozta a kötelezőt, bejött a lejobbak közé.

A Q1-ben Hadjar mellett Bortoleto, Ocon, Stroll és Albon időmérője ért véget, utóbbi letért a pályáról a gyors körében. Az élen Verstappen, Russell, Antonelli volt a sorrend, a két McLaren a 11. és a 12. helyen ment tovább.

A Q2-ben Antonelli révén hamar élre állt a Mercedes, de előbb Norris, majd Verstappen is megelőzte. Nem sokkal később Charles Leclerc érkezett meg Verstappen és Norris közé, az élen pedig nem is változott már a sorrend. A kiesők közé került Hülkenberg, Lawson, Cunoda, Colapinto és Gasly, így Cunoda megint kellemetlen meglepetést okozott a Red Bull-lal.

A Q3-ban Leclerc pörgött meg a Ferrarival, miközben az élen Verstappen és Norris küzdött, mögöttük pedig akét Mercedes jött.