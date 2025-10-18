A McLarenek kiesése után újabb sokkoló ütközés az amerikai sprintfutamon – ÉLŐ

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj egyetlen szabadedzését Lando Norris nyerte, a sprintidőmérőn azonban Max Verstappen ismét megvillant, a négyszeres világbajnok holland nagyszerű körrel szerezte meg a pole-t, így az élről indulhatott a szombati sprintfutamon.

Max Verstappen szerezte meg a pole-t a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintidőmérőjén

Fotó: JORGE SALGADO / ANADOLU

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutama

Az első sorból Verstappen mellől Norris indulhatott, mögülük pedig Piastri és óriási meglepetésre a Sauber német pilótája, Hülkenberg, aki így Russellt, valamint a Ferrari pilótáit, Hamiltont és Leclerct is megelőzte.

A 19 körös versenynek mindenki közepes gumikon vágott neki, a rajt után pedig óriási ütközés történt, mindkét McLaren megsérült, és ki is esett a versenyből.

Be is kellett hívni a biztonsági autót – Fernando Alonso is kiesett –, ez pedig Verstappen számára újabb nagy esélyt teremtett arra, hogy fontos pontokat szerezzen Piastriékkal szemben a vb-címért folyó harcban.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Mindenütt törmelék volt a pályán, a biztonsági autós fázis hosszú percekig tartott,

majd folytatódhatott a futam. Verstappen mögött Russell, Sainz, Leclerc és Hamilton volt a sorrend, a holland előnye akkora volt, hogy a Mercedes sztárja még nem tudott támadásközelbe kerülni. A 8. körben Russell aztán meg tudta támadni riválisát, de a Red Bull versenyzője kivédekezte ezt. A manőver során mindketten kisodródtak a pályáról, majd visszatértek és Verstappen meg tudta tartani az első pozíciót.

Russell dives it down the inside of Verstappen! 😱



Let's take a look at the attempted move for the lead from the Mercedes driver ⬇️#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/O6LA74ZSj2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

A holland 12 kör elteltével több mint 2 másodperces előnnyel haladt az élen, és úgy tűnt, Russell kénytelen lesz beérni a második hellyel. A harmadik pozícióért Sainz csatázott Hamiltonnal, a Williams pilótája remekül állta a sarat és egyre nagyobb előnyt épített ki a hétszeres világbajnok előtt.

A 16. körben újra sárga zászló következett, miután Ocon és Stroll ütközött össze egymással, így a sprintverseny számukra is véget ért.

Három körrel a vége előtt 5 pilóta is búcsúzni kényszerült, értelemszerűen a biztonsági autót újra be kellett hívni a pályára.

LAP 16/19



🟡 SAFETY CAR 🟡



Lance Stroll and Esteban Ocon collide at Turn 1 - both drivers are out of the race 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/PUWBXFAX6X — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Az utolsó kört is biztonsági autós fázis alatt tették meg a pilóták, majd az utolsót is, mivel nem maradt elegendő idő a pályára került törmelékek eltávolítására. Ennek értelmében a sorrend már nem változott, Max Verstappen nyerte a sprintfutamot, tovább zárkózva ezzel, hiszen a McLarenek pontot sem tudtak szerezni, ráadásul a wokingiaknak a sérült autóikat az időmérőre rendbe kellett tenniük.