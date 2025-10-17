A Forma-1-es Amerikai Nagydíj egyetlen, piros zászlóval is megszakított szabadedzését Lando Norris nyerte, a brit 1:33.294 perces időt autózott. A McLaren pilótája mögött a német Nico Hülkenberg (Sauber) végzett a második helyen, a harmadik időt pedig a pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri (McLaren) autózta. Ezen a versenyhétvégén sprintfutamot is rendeztek, ennek az időmérője pedig közép-európai idő szerint 23.30-kor kezdődött Austinban.

Fotó: JORGE SALGADO / ANADOLU

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintidőmérője

A mostani versenyhétvégével együtt már csak hat futamot rendeznek a 2025-ös idényben, így az egyéni pontversenyt vezető Oscar Piastri és a második helyen álló Lando Norris között egyre ádázabb csatára lehet számítani a pályán. A McLaren a konstuktőri vb-címet már Szingapúrban bezsebelte, az egyéni győzelemért viszont a pilótáiknak egymással kell megküzdeniük, hacsak Max Verstappen közbe nem szól. 18 verseny után Piastri 22 ponttal előzi meg csapattársát – a négyszeres világbajnok hollandot 63-mal –, tehát minden egyes pont, így a szombati sprintfutamon megszerzett egységek is sokat számíthatnak a szezon legvégén.

Ehhez persze a sprintidőmérőn is jól kellett szerepelni. Az első szakaszban 12 perc állt a pilóták rendelkezésére, mindenkinek közepes keverékeket kellett használnia.

