A Forma-1-es mezőny a Szingapúri Nagydíj után visszatért Amerikába, a 2025-ös idény 19. versenyhétvégéjére a texasi Austinban került sor. Az Amerikai Nagydíjon sprintfutam is várt a versenyzőkre, így ezúttal csupán egyetlen szabadedzés állt a pilóták rendelkezésére.

Hamisítatlan amerikai hangulat: a kalapok is előkerültek a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj szabadedzése piros zászlós megszakítást is hozott

Öt perc elteltével a mezőny fele már túl volt az első mért körön, Sainz kifejezetten erősen nyitott, majd Verstappen ugrott az élre.

20 perc után az Austinban rekordernek számító Hamiltoné volt a leggyorsabb kör, majd felvillant a piros zászló,

ugyanis minden bizonnyal Lance Stroll autójából került törmelék a pályára.

Néhány perc múlva zöldre is váltott a pálya, miután sikerült eltávolítani a törmelékeket. Az austini szabadedzésen több mint fél óra eltetével is Hamiltoné volt a legjobb idő, Sainzcot viszont sürgősen a bokszba hívták, mert a spanyol pilóta Williamsének a váltójával támadt váratlan probléma.

A teljes mezőny kemény gumikon rótta a köröket, miközben a Haas francia versenyzője, Ocon a 11. kanyarban a kavicságyban kötött ki fékhiba miatt.

10 perccel a vége előtt is Hamilton állt az élen, majd a mezőny közepes, illetve lágy gumikra váltott, így többen is a hétszeres világbajnok elé ugrottak. A Ferrarinál Leclerc-nek akadt oka a bosszankodásra, a monacóinak a váltójával adódott probléma, így ki kellett jönnie a bokszba.

Az utolsó percekben már a konstruktőri világbajnok McLaren brit pilótája, Norris állt az élen, mögé meglepetésre Hülkenberg jött fel, míg a harmadik legjobb idő Piastrié volt.

Az Amerikai Nagydíj egyetlen szabadedzését tehát Lando Norris nyerte,

az austini versenyhétvége a sprintkvalifikációval folytatódik majd.

