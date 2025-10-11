A 25 éves Kalle Rovanperä (a korábbi kiváló raliversenyző, Harri Rovanperä fia) az idény végén elhagyja a Toyot Gazzo Racing WRC csapatot, sőt magát a World Rally Championship sorozatot is, hogy megkezdje felépíteni jövőbeni Forma-1-es karrierjét.

Kalle Rovanperä lehet az első sikeres raliversenyző a Forma-1-ben

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

A rali Verstappene és a Forma-1

A 25 éves finn, akit eredményei és fantasztikus képességei alapján sokan csak a rali Verstappenjeként emlegetnek, 2017, azaz 17 éves kóra óta tagja a Toyota gyári csapatának és a ralivilágbajnokság mezőnyének. 2022-ben és 2023-ban is világbajnok lett, és idén is van még esélye elnyerni a címet, hiszen három futammal az idény vége előtt csak 21 pont a hátránya az éllovas Sebastien Ogier mögött. A WRC-ben pedig egy tökéletes hétvégén akár 35 pontot is szerezhet egy versenyző.

Az ifjabb Rovanperä azonban már nem talál kihívást a raliban, és figyelme egy ideje már az együléses versenyautók és elsősorban a Forma-1 felé fordult. Pályaversenyen már tavaly kipróbálhatta magát, méghozzá a Porsche Carrera Cup Benelux és Olasz Nagydíján. És miután van szerencséje a Red Bull által támogatott sportolónak lenni, már Forma-1-es autóban is ült: az osztrák istálló 2023-as gépével körözhetett a Red Bull Ringen.

A váltás persze még egy Rovanperä kaliberű versenyző számára sem megy csak úgy: előbb a japán Super Formula, majd az F2 sorozatban kell bizonyítania és csak utána jöhet a Forma-1-es bemutatkozás.

Az átjárás a Forma-1 és a rali világa között nem szokatlan, de eddig csak arra volt példa, hogy előbbiből tudtak sikeresen átülni versenyzők (Kimi Räikkönen, Robert Kubica vagy Heikki Kovalainen). Korábbi WRC-pilótának még nem sikerült megragadnia az F1-ben.