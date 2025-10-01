Live
Komolyan veszi a bemutatkozást a Cadillac. A Forma-1-ben 2026-ban bemutatkozó amerikai csapat két már korábban bejelentett pilótája mellé, egy újabb, a száguldó cirkusz világában igencsak jól csengő nevet kürtölt világgá.

További építi csapatát a Cadillac. A Forma-1-ben a 2026-os idényben bemutatkozó amerikai csapat a mexikói Sergio Pérez és a finn Valtteri Bottas után egy újabb, a szakmában jól csengő nevet jelentett be, aki a csapat fejlesztési munkájában fog részt venni.

Pietro Fittipaldi during Forma-1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit on November 18, 2022 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Pietro Fittipaldi ismét a Forma-1-ben kapott munkát
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Újra egy Fittipaldi a Forma-1-ben

Pietro Fittipaldi a kétszeres világbajnok (1972 és 1974), Emerson Fittipaldi unokája, és tulajdonképpen most csak visszatér a Forma-1-be. 2020-ban a Haas csapatban két futamon már rajthoz állhatott, amikor Romain Grosjeant kellett helyettesítenie Szahírban, illetve az Abu Dhabi Nagydíjon. Leginkább azonban tesztpilóta volt.

Ahogy a Cadillacnél is hasonló lesz a feladata, Simon Pagenaud és Charlie Eastwood mellett a fejlesztésben lesz komoly szerepük, de leginkább csak a szimulátorban. A tesztpilóta ugyanis a 9-szeres IndyCar-futamgyőztes, Colton Herta

 

 

