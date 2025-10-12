Mark Blundell a kilencvenes évek elején a Brabham, a Tyrrell, a Ligier és a McLaren színeiben versenyzett a Forma-1-ben. A brit pilóta 61 F1-es rajt során három dobogós helyezést szerzett, de talán legismertebb sikere az 1992-es Le Mans-i 24 órás győzelem, melyet a Peugeot-val ért el Derek Warwick és Yannick Dalmas csapattársaként.

Mark Blundell a 2000-es vancouveri Forma-1-es futamon

Fotó: DAN LEVINE / AFP

Angliában száguldozott a volt Forma-1-es pilóta

Az 59 éves egykori versenyző tavaly november 30-án a megengedett 70 mérföld/órás (113 km/h) sebesség helyett 96 mérföld/órával (154 km/h) száguldott a Land Roverével, amikor a rendőrség megállította Northamptonshire megyében.

Blundellnek a napokban kellett volna megjelennie a tárgyaláson, ám ennek nem tett eleget, viszont az ügyvédjén keresztül beismerő vallomást tett. A bíró hat hónapos eltiltást szabott ki rá, valamint öt büntetőpontot írt be a jogosítványába, és összesen 1042 font (kb. 490 ezer forint) pénzbírság megfizetésére kötelezte.

Blundell karrierje két évtizeden át tartott, 1984-től 2003-ig – a Forma-1 és Le Mans mellett az amerikai CART-sorozatban is versenyzett. Visszavonulása után sportmenedzsmenttel kezdett foglalkozni, és 2004-ben megalapította a 2MB Management nevű céget, melyet egy ideig Martin Brundle-lel közösen vezetett, mielőtt korábbi csapattársa teljesen a televíziós szakkommentátori munkára váltott.