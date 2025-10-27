A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2017-ben jelentette be, hogy a Forma-1-es autókat új biztonsági elemmel szerelik fel. Az eszköz használata a 2018-as F1-es szezon kezdetétől vált kötelezővé, azóta nélkülözhetetlen eleme a versenygépeknek. Az úgynevezett glória a pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági alkatrész, amely súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória (más néven: Halo) mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz bevezetését eleinte rengetegen ellenezték, ám azóta többször is bebizonyosodott, hogy az FIA valóban kulcsfontosságú döntést hozott.
Max Verstappen és Toto Wolff is fellázadt a Forma-1 újítása ellen
A glória bevezetését néhány tragikus baleset tette szükségessé, és 2018 óta a biztonsági elemet a nyitott karosszériás versenysorozatokban használják, tehát nem csak a Forma-1-ben, hanem más versenysorozatokban (Forma-2, Forma-3, stb.), többek között az IndyCarban is. A glória bevezetésének előzményeként meg kell említeni Henry Surtees végzetes balesetét, az angol pilóta egy 2009-es Forma-2-es futamon vesztette életét, Justin Wilson pedig egy 2015-ös IndyCar viadalon hunyt el fejsérülés következtében.
A Forma-1-ben Jules Bianchi esete sokkolt mindenkit, a francia versenyző a 2014-es Forma-1-es Japán Nagydíjon szenvedett tragikus kimenetelű balesetet,
amikor nekiment az Adrian Sutil autóját mentő munkagépnek. Az akkor mindössze 25 éves pilóta súlyos agysérülést szenvedett és kómába került, amiből többé már nem ébredt fel.
A glória bevezetését ma már mindenki szükségesnek tarja, mégis sokan ellenezték annak idején. Max Verstappen egyenesen rondának nevezte az alkatrészt, de a legendás Niki Lauda sem rajongott érte, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig legszívesebben láncfűrésszel vágta volna le a háromágú rudat az F1-es autókról.
Nem nyűgözött le a dolog. Ha adnának nekem egy láncfűrészt, levenném az autóról. Gondolnunk kell a versenyzők biztonságára, de amit kitaláltunk, az kinézetre nem túl vonzó.
Muszáj lenne egy szebb megoldással előrukkolni. Bámulatos a statisztika, hogy még egy buszt is elbír, de ez egy Forma–1-es autó” – jelentette ki a 2018-as szezon előtt Wolff, ám később kénytelen volt fejet hajtani a létfontosságú újítás előtt.
Amikor a glória életet mentett a Forma-1-ben
Az FIA által végül 2018-ban bevezetett eszköz már az első szezonjában bizonyította létjogosultságát, ugyanis a Belga Nagydíjon megmentette Charles Leclerc-t. A rajt utáni első kanyarban Nico Hülkenberg lökte meg hátulról Fernando Alonsót, aki a levegőbe emelkedve csúszott át a monacói pilóta Sauberjén.
A balesetről készült felvételeken egyértelműen látszott, hogy a spanyol pilóta autójának jobb első kereke végigszántotta Leclerc autójának glóriáját.
A fejvédő nagyon komoly sérülést akadályozott meg, ha a baleset egy évvel korábban történt volna, akkor nem biztos, hogy Leclerc ma a Ferrari pilótája lenne.
A 2020-as Belga Nagydíjon George Russell mondott köszönetet a glóriának, miután Antonio Giovanizzi Alfa Romeója a falnak csapódott, az egyik kerék leszakadt az autóról, a másik pedig éppen a brit pilóta felé tartott. „Jobb oldalon Antonio autója volt, balra viszont ott volt a kerék, és az ütközés igencsak nagy volt. Ezzel együtt az ember sokkal nagyobb biztonságban érzi magát úgy, hogy a glória ott van az autón. Elég félelmetes volt, amikor láttam, hogy az abroncs közeledik felém, úgyhogy hálás vagyok a glória létezésének” – hálálkodott Russell.
Romain Grosjean 2020-as bahreini balesete az utóbbi évek egyik legsokkolóbb F1-es jelenete volt, a francia pilóta egy rosszul felmért helyzetet követően 221 km/órás sebességgel szakította át a szalagkorátot, majd a kettészakadó autója azonnal kigyulladt.
Az ütközésnél egyértelműen a glória fogta fel a Grosjean fejét érő erőhatásokat és torzította el a pálya széli elemet.
A francia pilóta fél percig a lángok között volt, de ki tudta szabadítani magát a roncsból, és végül csodával határos módon majdnem sértetlenül megúszta az esetet. Ha viszont nem lett volna az autóra szerelt glória, nem biztos, hogy Grosjean ma köztünk lenne.
A sokkoló esetek után a glória korábbi kritikusai, Verstappen és Wolff is elismerően beszéltek az eszközről, később a Red Bull négyszeres világbajnoka is olyan helyzetbe került, ahol szükség volt az alkatrész jelenlétére. A 2021-es Olasz Nagydíjon a célegyenes utáni sikánban Verstappen autója gyakorlatilag Lewis Hamilton Mercedesének a tetején landolt.
A hétszeres világbajnok britet a Red Bull padlólemezétől és jobb hátsó kerekétől is a glória mentette meg.
A 2022-es Brit Nagydíjon a kínai Csou Kuan-jü mondott hálát a glóriának, az Alfa Romeo pilótája szerint a biztonsági eszköz mentette meg az életét. Csou már a futam első körében veszélybe került, miután a Russell-lel történt ütközés következtében a pályán fejre borult, és így csúszott végig a gumifalig, ahol egy újabb ugratás után hassal a törmelékfogó kerítésnek vágódott. Az újonc pilóta fejjel lefelé szorult be az autójába a szűk helyen, miközben a bukócsöve már sehol sem volt. A kínai versenyző fejét és életét a glória óvta meg, ennek köszönhetően sértetlenül megúszta az esetet.
Az idei szezonban is egy alkalommal előtérbe került a glória, az Amerikai Nagydíjon Hamilton már másodszor tapasztalhatta meg F1-es pályafutása során az eszköz áldásos hatását. A sprintfutam rajtja után történt baleset során a Sauber német pilótája, Hülkenberg keresztbe fordult a pályán, eltalálva az egyik McLarent, amely így kiütötte a másikat. A 8. helyről induló Hamilton közvetlenül mögöttük haladt, és a fedélzeti kamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor egy nagy szénszálas törmelékdarab repült a feje felé.
Szerencséjére a titánból készült glória eltérítette az elemet, így a Ferrari 40 éves sztárja elkerülte a súlyos sérülést.
Azt azért nem jelenthetjük ki, hogy a glória 100 százalékban védelmet nyújt – Felipe Massát valószínűleg ma is csak nagy szerencsével védené meg a 2009-es hungaroringi baleset következményeitől –, de az elmúlt években számtalanszor bebizonyosodott, hogy a bevezetése az egyik legfontosabb újítás volt a Forma-1-ben. A titániumból készült biztonsági eszköz különféle fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat, és akár életet is menthet. A fenti esetek remekül példázzák a szükségességét, és még csak belegondolni is szörnyű volna, mi történhetett volna az említett F1-es sztárokkal, ha ezekben a balesetekben nem óvta volna őket a nélkülözhetetlen alkatrész.
