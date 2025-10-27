A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2017-ben jelentette be, hogy a Forma-1-es autókat új biztonsági elemmel szerelik fel. Az eszköz használata a 2018-as F1-es szezon kezdetétől vált kötelezővé, azóta nélkülözhetetlen eleme a versenygépeknek. Az úgynevezett glória a pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági alkatrész, amely súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória (más néven: Halo) mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz bevezetését eleinte rengetegen ellenezték, ám azóta többször is bebizonyosodott, hogy az FIA valóban kulcsfontosságú döntést hozott.

A Forma-1-es autók nélkülözhetetlen eleme a pilótafülkét körbeölelő glória, amely többször is életet mentett már

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen és Toto Wolff is fellázadt a Forma-1 újítása ellen

A glória bevezetését néhány tragikus baleset tette szükségessé, és 2018 óta a biztonsági elemet a nyitott karosszériás versenysorozatokban használják, tehát nem csak a Forma-1-ben, hanem más versenysorozatokban (Forma-2, Forma-3, stb.), többek között az IndyCarban is. A glória bevezetésének előzményeként meg kell említeni Henry Surtees végzetes balesetét, az angol pilóta egy 2009-es Forma-2-es futamon vesztette életét, Justin Wilson pedig egy 2015-ös IndyCar viadalon hunyt el fejsérülés következtében.

A Forma-1-ben Jules Bianchi esete sokkolt mindenkit, a francia versenyző a 2014-es Forma-1-es Japán Nagydíjon szenvedett tragikus kimenetelű balesetet,

amikor nekiment az Adrian Sutil autóját mentő munkagépnek. Az akkor mindössze 25 éves pilóta súlyos agysérülést szenvedett és kómába került, amiből többé már nem ébredt fel.

Szörnyű tragédia áldozata lett Jules Bianchi

Fotó: YURIKO NAKAO / AFP

A glória bevezetését ma már mindenki szükségesnek tarja, mégis sokan ellenezték annak idején. Max Verstappen egyenesen rondának nevezte az alkatrészt, de a legendás Niki Lauda sem rajongott érte, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig legszívesebben láncfűrésszel vágta volna le a háromágú rudat az F1-es autókról.

Nem nyűgözött le a dolog. Ha adnának nekem egy láncfűrészt, levenném az autóról. Gondolnunk kell a versenyzők biztonságára, de amit kitaláltunk, az kinézetre nem túl vonzó.

Muszáj lenne egy szebb megoldással előrukkolni. Bámulatos a statisztika, hogy még egy buszt is elbír, de ez egy Forma–1-es autó” – jelentette ki a 2018-as szezon előtt Wolff, ám később kénytelen volt fejet hajtani a létfontosságú újítás előtt.