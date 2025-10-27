Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferrari brit pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a 2025-ös Amerikai Nagydíj sprintfutamán akár tragikus balesetet is szenvedhetett volna, azonban az autója megmentette őt. Egészen pontosan az autón található létfontosságú biztonsági eszköz, a glória mentette meg Hamiltont, akit durván fejen találhatott volna egy törmelékdarab. A pilótafülkét körbeölelő alkatrészt 2018-ban vezették be hivatalosan, azóta pedig többször is bebizonyosodott, hogy ez remek döntés volt. Összeállításunkban bemutatjuk azokat az esteket, amikor a glória életet mentett, vagy óriási balesetet akadályozott meg a Forma-1-ben.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2017-ben jelentette be, hogy a Forma-1-es autókat új biztonsági elemmel szerelik fel. Az eszköz használata a 2018-as F1-es szezon kezdetétől vált kötelezővé, azóta nélkülözhetetlen eleme a versenygépeknek. Az úgynevezett glória a pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági alkatrész, amely súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória (más néven: Halo) mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz bevezetését eleinte rengetegen ellenezték, ám azóta többször is bebizonyosodott, hogy az FIA valóban kulcsfontosságú döntést hozott.

A Forma-1-es autók nélkülözhetetlen eleme a pilótafülkét körbeölelő glória, amely többször is életet mentett már
A Forma-1-es autók nélkülözhetetlen eleme a pilótafülkét körbeölelő glória, amely többször is életet mentett már
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen és Toto Wolff is fellázadt a Forma-1 újítása ellen

A glória bevezetését néhány tragikus baleset tette szükségessé, és 2018 óta a biztonsági elemet a nyitott karosszériás versenysorozatokban használják, tehát nem csak a Forma-1-ben, hanem más versenysorozatokban (Forma-2, Forma-3, stb.), többek között az IndyCarban is. A glória bevezetésének előzményeként meg kell említeni Henry Surtees végzetes balesetét, az angol pilóta egy 2009-es Forma-2-es futamon vesztette életét, Justin Wilson pedig egy 2015-ös IndyCar viadalon hunyt el fejsérülés következtében. 

A Forma-1-ben Jules Bianchi esete sokkolt mindenkit, a francia versenyző a 2014-es Forma-1-es Japán Nagydíjon szenvedett tragikus kimenetelű balesetet, 

amikor nekiment az Adrian Sutil autóját mentő munkagépnek. Az akkor mindössze 25 éves pilóta súlyos agysérülést szenvedett és kómába került, amiből többé már nem ébredt fel.

Tributes to late Marussia driver Jules Bianchi of France are placed at a stand near a section of the track where the accident occurred last year, during the Formula One Japanese Grand Prix in Suzuka on September 26, 2015. AFP PHOTO/YURIKO NAKAO (Photo by YURIKO NAKAO / AFP)
Szörnyű tragédia áldozata lett Jules Bianchi
Fotó: YURIKO NAKAO / AFP

A glória bevezetését ma már mindenki szükségesnek tarja, mégis sokan ellenezték annak idején. Max Verstappen egyenesen rondának nevezte az alkatrészt, de a legendás Niki Lauda sem rajongott érte, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig legszívesebben láncfűrésszel vágta volna le a háromágú rudat az F1-es autókról.

Nem nyűgözött le a dolog. Ha adnának nekem egy láncfűrészt, levenném az autóról. Gondolnunk kell a versenyzők biztonságára, de amit kitaláltunk, az kinézetre nem túl vonzó. 

Muszáj lenne egy szebb megoldással előrukkolni. Bámulatos a statisztika, hogy még egy buszt is elbír, de ez egy Forma–1-es autó” – jelentette ki a 2018-as szezon előtt Wolff, ám később kénytelen volt fejet hajtani a létfontosságú újítás előtt.

Amikor a glória életet mentett a Forma-1-ben

Az FIA által végül 2018-ban bevezetett eszköz már az első szezonjában bizonyította létjogosultságát, ugyanis a Belga Nagydíjon megmentette Charles Leclerc-t. A rajt utáni első kanyarban Nico Hülkenberg lökte meg hátulról Fernando Alonsót, aki a levegőbe emelkedve csúszott át a monacói pilóta Sauberjén. 

A balesetről készült felvételeken egyértelműen látszott, hogy a spanyol pilóta autójának jobb első kereke végigszántotta Leclerc autójának glóriáját. 

A fejvédő nagyon komoly sérülést akadályozott meg, ha a baleset egy évvel korábban történt volna, akkor nem biztos, hogy Leclerc ma a Ferrari pilótája lenne.

McLaren's Spanish driver Fernando Alonso (TOP) crashes ontop of Sauber F1's Monegasque driver Charles Leclerc (C/16) during the first lap of the Belgian Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit in Spa on August 26, 2018. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Fernando Alonso és Charles Leclerc eseténél életet mentett a glória
Fotó: JOHN THYS / AFP

A 2020-as Belga Nagydíjon George Russell mondott köszönetet a glóriának, miután Antonio Giovanizzi Alfa Romeója a falnak csapódott, az egyik kerék leszakadt az autóról, a másik pedig éppen a brit pilóta felé tartott. „Jobb oldalon Antonio autója volt, balra viszont ott volt a kerék, és az ütközés igencsak nagy volt. Ezzel együtt az ember sokkal nagyobb biztonságban érzi magát úgy, hogy a glória ott van az autón. Elég félelmetes volt, amikor láttam, hogy az abroncs közeledik felém, úgyhogy hálás vagyok a glória létezésének” – hálálkodott Russell. 

Romain Grosjean 2020-as bahreini balesete az utóbbi évek egyik legsokkolóbb F1-es jelenete volt, a francia pilóta egy rosszul felmért helyzetet követően 221 km/órás sebességgel szakította át a szalagkorátot, majd a kettészakadó autója azonnal kigyulladt. 

Az ütközésnél egyértelműen a glória fogta fel a Grosjean fejét érő erőhatásokat és torzította el a pálya széli elemet. 

A francia pilóta fél percig a lángok között volt, de ki tudta szabadítani magát a roncsból, és végül csodával határos módon majdnem sértetlenül megúszta az esetet. Ha viszont nem lett volna az autóra szerelt glória, nem biztos, hogy Grosjean ma köztünk lenne.

Romain Grosjean először ül majd Forma1-es autóba a horrorbaleste óta
Romain Grosjean túlélte a sokkoló horrorbalesetet
Fotó: TOLGA BOZOGLU / POOL

A sokkoló esetek után a glória korábbi kritikusai, Verstappen és Wolff is elismerően beszéltek az eszközről, később a Red Bull négyszeres világbajnoka is olyan helyzetbe került, ahol szükség volt az alkatrész jelenlétére. A 2021-es Olasz Nagydíjon a célegyenes utáni sikánban Verstappen autója gyakorlatilag Lewis Hamilton Mercedesének a tetején landolt. 

A hétszeres világbajnok britet a Red Bull padlólemezétől és jobb hátsó kerekétől is a glória mentette meg.

A 2022-es Brit Nagydíjon a kínai Csou Kuan-jü mondott hálát a glóriának, az Alfa Romeo pilótája szerint a biztonsági eszköz mentette meg az életét. Csou már a futam első körében veszélybe került, miután a Russell-lel történt ütközés következtében a pályán fejre borult, és így csúszott végig a gumifalig, ahol egy újabb ugratás után hassal a törmelékfogó kerítésnek vágódott. Az újonc pilóta fejjel lefelé szorult be az autójába a szűk helyen, miközben a bukócsöve már sehol sem volt. A kínai versenyző fejét és életét a glória óvta meg, ennek köszönhetően sértetlenül megúszta az esetet.

24 Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Orlen, C40, action crash with 63 George Russell, Mercedes AMG Petronas Formula One Team, W13, action during the Formula 1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone circuit from 31st of June to 3rd of July, 2022 in Northampton, England. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Az Alfa Romeo kínai pilótáját a glória mentette meg Silverstone-ban
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Az idei szezonban is egy alkalommal előtérbe került a glória, az Amerikai Nagydíjon Hamilton már másodszor tapasztalhatta meg F1-es pályafutása során az eszköz áldásos hatását. A sprintfutam rajtja után történt baleset során a Sauber német pilótája, Hülkenberg keresztbe fordult a pályán, eltalálva az egyik McLarent, amely így kiütötte a másikat. A 8. helyről induló Hamilton közvetlenül mögöttük haladt, és a fedélzeti kamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor egy nagy szénszálas törmelékdarab repült a feje felé. 

Szerencséjére a titánból készült glória eltérítette az elemet, így a Ferrari 40 éves sztárja elkerülte a súlyos sérülést.

Azt azért nem jelenthetjük ki, hogy a glória 100 százalékban védelmet nyújt – Felipe Massát valószínűleg ma is csak nagy szerencsével védené meg a 2009-es hungaroringi baleset következményeitől –, de az elmúlt években számtalanszor bebizonyosodott, hogy a bevezetése az egyik legfontosabb újítás volt a Forma-1-ben. A titániumból készült biztonsági eszköz különféle fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat, és akár életet is menthet. A fenti esetek remekül példázzák a szükségességét, és még csak belegondolni is szörnyű volna, mi történhetett volna az említett F1-es sztárokkal, ha ezekben a balesetekben nem óvta volna őket a nélkülözhetetlen alkatrész.

  • Kapcsolódó cikkek
„Nekem nincs veszítenivalóm” – Hamilton fenyegető üzenetet küldött Norrisnak
Mindenki halottnak hitte a Forma-1-es pilótát a brutális balesete után
Brutális balesetet szenvedett a Forma-1-sztár a Hungaroringen – fotó, videó

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!