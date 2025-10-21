Max Verstappen egyre közelebb kerül a McLaren pilótáihoz. Oscar Piastri még vezeti a pontversenyt, de már csak 14 ponttal előzi meg csapattársát, Lando Norrist, és 40 ponttal Verstappent, aki az utolsó négy versenyből hármat megnyert. A Forma-1-ben rég nem látott izgalmak jöhetnek az utolsó futamokon.

Nem is annyira lehetetlen, hogy Max Verstappen újra Forma-1-es világbajnok legyen

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Forma-1-es naptárból még öt futam van hátra

Most hétvégén Mexikóba látogat majd a mezőny, Max Verstappen pedig már az ezt követő versenyhétvégén élre is állhatna, ha megnyerné a Mexikói Nagydíjat és a brazil versenyhétvégét is a sprinttel együtt. Ehhez azonban az kellene, hogy a McLarenek ne szerezzenek pontot, amire azért kevés az esély. Reálisan a bajnoki küzdelem az utolsó verseny(ek)ig tart majd.

Oscar Piastri akár további futamgyőzelem nélkül is maga mögött tarthatja Verstappent, ha hozza a dobogós helyeket, és állandóan a legjobb háromban végez. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha Lando Norris minden futamon Piastri előtt végezne, 23 pont előnnyel a brité lenne a bajnoki cím.

Verstappen maximum 447 pontot gyűjthet, amennyiben minden versenyt megnyer, ami azt jelenti, hogy Piastri legfeljebb 101, Norris pedig 115 pontot szerezhet, ha Verstappen bajnokságával zárulna az év.

Oscar Piastrinak 474 pontra van szüksége év végére, hogy a csapattársa ne tudja utolérni. Matematikailag csak a szezonzárón lehet ennyi pontja Piastrinak, így hamarabb csak akkor lehet világbajnok, ha botlanak a vetélytársak. Ha Verstappen és Norris nem szerezne több pontot, Piastri már a Las Vegas-i Nagydíj után ünnepelhetne.

A 14 pontos hátrány miatt Lando Norrisnak több futamon is Piastri előtt kellene végeznie. Elméletben már a következő, mexikói futam után élre állhat, ha Piastri nem szerez pontot, ő pedig dobogón végez. Reálisan a bajnoki címre neki is az utolsó futamig kellene várnia, de ha a többiek hibáznak, akár Las Vegasban ő is bajnok lehet.

Max Verstappen remek formájának köszönhetően már az ötödik világbajnoki címe is elérhető közelségben van. Most 40 pont a hátránya Piastri mögött, tehát átlagosan nyolc ponttal kell megelőznie futamonként az ausztrált, illetve 5,2 ponttal Norrist.

A holland az utolsó négy versenyen átlagosan 16 pontot vert Piastrira és 11-et Norrisra, így ez nem elérhetetlen.

Ha Piastri és Norris nem szerezne több pontot, Verstappen a katari sprint végén biztosíthatná be a bajnoki címet, az utolsó előtti körben.