Az Aston Martin kanadai versenyzőjének, Lance Strollnak a baleseti krónikája a múlt heti austini Forma-1-es sprintfutamon történt incidense után immár 31 jelentős esetre bővült.
Lance Stroll, a Forma-1 balesetkirálya
A 26 éves pilóta 2017-es debütálása óta
átlagosan négy-öt komolyabb balesetet produkált szezononként, ami példátlan a modern Forma-1 történetében
– írja a Motorsport.
A jelenlegi mezőnyben aligha találnánk olyan versenyzőt, aki 188 nagydíj-szereplés után is ilyen gyakran törne össze versenyautót, mégis megtarthatná ülését. Stroll esetében azonban más a helyzet, hiszen édesapja, Lawrence Stroll a csapat tulajdonosa, aki rendíthetetlenül hisz fia világbajnoki képességeiben, annak ellenére, hogy a statisztikák egészen mást mutatnak.
Ez a megkérdőjelezhető döntés azonban árnyékot vet az Aston Martin által elvégzett kiváló munkára, hiszen a silverstone-i központban dolgozó szakemberek – köztük Adrian Newey is – kénytelenek szemet hunyni a sorozatos balesetek felett. A helyzet különösen fájó lehet olyan tehetséges tartalékpilóták számára, mint Felipe Drugovich és Stoffel Vandoorne, akik a garázsból kénytelenek végignézni az események alakulását.
Csak az idei szezonban hat jelentős balesete volt Strollnak: az austini sprintfutam mellett Bakuban az időmérőn a 15-ös kanyarban, Zandvoortban mind az időmérőn, mind a második szabadedzésen falnak csapódott, Kanadában a második szabadedzésen, Monacóban pedig az első szabadedzésen okozott balesetet.
A legutóbbi eset október 18-án történt az austini sprintfutamon, ahol egy elhibázott előzési kísérlet során nekiütközött Esteban Ocon Haasának. Az első kanyarban megpróbálta belülről megelőzni francia riválisát, de blokkoló kerekekkel nekiütközött az előtte haladó autónak. A versenybírák öt rajthelyes büntetéssel sújtották, valamint két büntetőpontot is kapott, így már nyolc pontja gyűlt össze a maximális tizenkettőből.
"Túl agresszíven támadtam belülről, és egyszerűen nem fogtak a fékek" – magyarázta később Stroll, míg Mike Krack csapatfőnök diplomatikusan csak annyit jegyzett meg, hogy "elkerülhető kár keletkezett egy szoros pontcsatában".
A 2024-es év sem volt eseménytelen: Katarban az első körben Alexander Albonnal ütközött, amiért tízmásodperces büntetést kapott. Brazíliában már a felvezető körben kicsúszott, Kínában Daniel Ricciardót találta telibe a biztonsági autós újraindításnál, Szaúd-Arábiában pedig olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy fel kellett adnia a versenyt.
2023-ban a mexikói nagydíjon Valtteri Bottasszal ütközött, Szingapúrban az időmérő edzésen olyan hatalmasat bukott, hogy orvosi tanácsra ki kellett hagynia a versenyt, Monacóban pedig többször is falnak ment az esős körülmények között. A lista egészen 2017-ig, Formula-1-es debütálásáig nyúlik vissza, amikor már az első versenyhétvégéjén összetörte a Williamst Ausztráliában.
A 31 komolyabb baleset között találunk időmérő edzésen történt falnak csapódásokat, versenybaleseteket, más versenyzőkkel történt ütközéseket és önhibás kicsúszásokat is.
Ez átlagosan minden hatodik versenyhétvégén egy jelentősebb incidenst jelent, ami rendkívül magas arány egy Forma-1-es pilótától.
