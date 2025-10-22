Az Aston Martin kanadai versenyzőjének, Lance Strollnak a baleseti krónikája a múlt heti austini Forma-1-es sprintfutamon történt incidense után immár 31 jelentős esetre bővült.

Lance Stroll Forma-1-es pályafutása elsősorban a balesetiről marad majd emlékezetes

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Lance Stroll, a Forma-1 balesetkirálya

A 26 éves pilóta 2017-es debütálása óta

átlagosan négy-öt komolyabb balesetet produkált szezononként, ami példátlan a modern Forma-1 történetében

– írja a Motorsport.

A jelenlegi mezőnyben aligha találnánk olyan versenyzőt, aki 188 nagydíj-szereplés után is ilyen gyakran törne össze versenyautót, mégis megtarthatná ülését. Stroll esetében azonban más a helyzet, hiszen édesapja, Lawrence Stroll a csapat tulajdonosa, aki rendíthetetlenül hisz fia világbajnoki képességeiben, annak ellenére, hogy a statisztikák egészen mást mutatnak.

Ez a megkérdőjelezhető döntés azonban árnyékot vet az Aston Martin által elvégzett kiváló munkára, hiszen a silverstone-i központban dolgozó szakemberek – köztük Adrian Newey is – kénytelenek szemet hunyni a sorozatos balesetek felett. A helyzet különösen fájó lehet olyan tehetséges tartalékpilóták számára, mint Felipe Drugovich és Stoffel Vandoorne, akik a garázsból kénytelenek végignézni az események alakulását.

Csak az idei szezonban hat jelentős balesete volt Strollnak: az austini sprintfutam mellett Bakuban az időmérőn a 15-ös kanyarban, Zandvoortban mind az időmérőn, mind a második szabadedzésen falnak csapódott, Kanadában a második szabadedzésen, Monacóban pedig az első szabadedzésen okozott balesetet.

A legutóbbi eset október 18-án történt az austini sprintfutamon, ahol egy elhibázott előzési kísérlet során nekiütközött Esteban Ocon Haasának. Az első kanyarban megpróbálta belülről megelőzni francia riválisát, de blokkoló kerekekkel nekiütközött az előtte haladó autónak. A versenybírák öt rajthelyes büntetéssel sújtották, valamint két büntetőpontot is kapott, így már nyolc pontja gyűlt össze a maximális tizenkettőből.

"Túl agresszíven támadtam belülről, és egyszerűen nem fogtak a fékek" – magyarázta később Stroll, míg Mike Krack csapatfőnök diplomatikusan csak annyit jegyzett meg, hogy "elkerülhető kár keletkezett egy szoros pontcsatában".