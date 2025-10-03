Max Verstappen négyszeres Forma-1-es világbajnok, nem csoda, hogy a legtöbb pályán már nyert F1-es futamot. A Red Bull dominanciáját tekintve, inkább az a meglepő, hogy maradt még pálya, amely nem hódolt be a holland klasszisnak. A szingapúri utcai pálya az egyetlen, ahol a jelenlegi naptárban szereplő pályák közül még nem nyert. A holland ellen szól, hogy Szingapúrban mindig történik valami – ezúttal hőségriadó lépett életbe –, de Verstappen egyre jobb formába lendül az év vége felé, és könnyen lehet, hogy ezúttal a szerencse is mellé áll majd.

Max Verstappen a Forma-1-es Azeri Nagydíj megnyerésével hangolt Szingapúrra

Fotó: OZAN KOSE / AFP

A Forma-1 legnagyobb sztárja többször közel volt már a sikerhez

Max Verstappen egyre jobb formában van, külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy lehetne év végén újra világbajnok – amire pár hete még kevesen fogadtak volna. A holland esetleges vb-címe nagyban múlhat azon, hogy sikerül-e először nyernie Szingapúrban. Lássuk, hogy szerepelt eddig az ázsiai pályán Verstappen.

2015

Ez volt Max Verstappen debütáló szezonja, itt még nem volt versenyképes autója. Első nekifutásra a nyolcadik helyet szerezte meg a Toro Rossóval, ugyanebből a pozícióból is indult. Mögötte csapattársa, Carlos Sainz végzett, a futamot Sebastian Vettel nyerte a Ferrarival.

Max Verstappen a Toro Rossóval indult először Szingapúrban

Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

2016

Ez volt Max Verstappen első szingapúri versenye a Red Bullnál. A holland a negyedik rajthelyet szerezte meg, Nico Rosberg (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) mögött. A rajtnál kuplungproblémája volt a hollandnak. Korábban hiába szedte szét, és vizsgálta át a szerkezetet a csapat, nem találtak hibát. A rajtpróbákon minden rendben volt, de az éles rajtnál működésbe lépett a lefulladás-gátló, így Verstappen szinte a mezőny végére esett vissza. Innen a hatodik helyre tudott felzárkózni.

2017

Ezúttal nem technikai gond hátráltatta, hanem Sebastian Vettel. A rajtnál a német bevágott elé, összeütköztek, és mindketten kiestek – ahogy velük együtt Kimi Räikkönen is. Verstappen ekkor a második helyről indult, és reális esélye lett volna a győzelemre.

2017-ben a rajt után esett ki Sebastian Vettel manővere után

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

2018

Verstappen karrierje legjobb körét futotta az időmérőn és Hamilton mögött a második helyre kvalifikálta magát. A Renault-motor itt is rakoncátlankodott, de a futamon meg tudta tartani a második helyét.