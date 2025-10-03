Live
Egyetlen pálya maradt a Forma-1-es versenynaptárban, ahol Max Verstappen még soha nem nyert futamot. A Szingapúri Nagydíj az, ahol soha nem tudott nyerni a négyszeres Forma-1-es világbajok. A Red Bull pilótája nem szokott hozzá, hogy kibabráljon vele egy pálya, most lássuk, miért nem tudott nyerni az elmúlt években a Marina Bay-en.

Max Verstappen négyszeres Forma-1-es világbajnok, nem csoda, hogy a legtöbb pályán már nyert F1-es futamot. A Red Bull dominanciáját tekintve, inkább az a meglepő, hogy maradt még pálya, amely nem hódolt be a holland klasszisnak. A szingapúri utcai pálya az egyetlen, ahol a jelenlegi naptárban szereplő pályák közül még nem nyert. A holland ellen szól, hogy Szingapúrban mindig történik valami – ezúttal hőségriadó lépett életbe –, de Verstappen egyre jobb formába lendül az év vége felé, és könnyen lehet, hogy ezúttal a szerencse is mellé áll majd.

Max Verstappen a Forma-1-es Azeri Nagydíj megnyerésével hangolt Szingapúrra
Fotó: OZAN KOSE / AFP

A Forma-1 legnagyobb sztárja többször közel volt már a sikerhez

Max Verstappen egyre jobb formában van, külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy lehetne év végén újra világbajnok – amire pár hete még kevesen fogadtak volna. A holland esetleges vb-címe nagyban múlhat azon, hogy sikerül-e először nyernie Szingapúrban. Lássuk, hogy szerepelt eddig az ázsiai pályán Verstappen.

2015

Ez volt Max Verstappen debütáló szezonja, itt még nem volt versenyképes autója. Első nekifutásra a nyolcadik helyet szerezte meg a Toro Rossóval, ugyanebből a pozícióból is indult. Mögötte csapattársa, Carlos Sainz végzett, a futamot Sebastian Vettel nyerte a Ferrarival.

Scuderia Toro Rosso's Belgian-Dutch driver Max Verstappen powers his car during the Formula One Singapore Grand Prix in Singapore on September 20, 2015. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo by PHILIPPE LOPEZ / AFP)
Max Verstappen a Toro Rossóval indult először Szingapúrban
Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

2016

Ez volt Max Verstappen első szingapúri versenye a Red Bullnál. A holland a negyedik rajthelyet szerezte meg, Nico Rosberg (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) mögött. A rajtnál kuplungproblémája volt a hollandnak. Korábban hiába szedte szét, és vizsgálta át a szerkezetet a csapat, nem találtak hibát. A rajtpróbákon minden rendben volt, de az éles rajtnál működésbe lépett a lefulladás-gátló, így Verstappen szinte a mezőny végére esett vissza. Innen a hatodik helyre tudott felzárkózni.

2017

Ezúttal nem technikai gond hátráltatta, hanem Sebastian Vettel. A rajtnál a német bevágott elé, összeütköztek, és mindketten kiestek – ahogy velük együtt Kimi Räikkönen is. Verstappen ekkor a második helyről indult, és reális esélye lett volna a győzelemre.

Ferrari's Finnish driver Kimi Raikkonen (front) and Red Bull's Dutch driver Max Verstappen crash during the Formula One Singapore Grand Prix in Singapore on September 17, 2017. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
2017-ben a rajt után esett ki Sebastian Vettel manővere után
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

2018

Verstappen karrierje legjobb körét futotta az időmérőn és Hamilton mögött a második helyre kvalifikálta magát. A Renault-motor itt is rakoncátlankodott, de a futamon meg tudta tartani a második helyét.

2019

Verstappen harmadik helyen zárt Vettel és Leclerc mögött. A Red Bull autója nem viselte jól a szingapúri bukkanókat, kevesebb leszorítóerőt használtak a kelleténél. A kocsi pattogott a kerékvetőkön, ami lehetetlenné tette a győzelmet.

Sparks fly as Red Bull's Dutch driver Max Verstappen takes part in the qualifying session for the Formula One Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 21, 2019. (Photo by ROSLAN RAHMAN / AFP)
A szikrázó Red Bull az utcai pályán
Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

2022

Ez volt Verstappen nagy esélye. A holland egész hétvégén dominált, de az időmérőn rosszul kalkuláltak az üzemanyaggal. A csapat utasítására félbe kellett szakítania az utolsó, pole-ra esélyes körét, mert nem maradt volna elég benzin a kötelező mintához. Csak a nyolcadik rajtkockából indulhatott, végül hetedik lett, miközben csapattársa, Sergio Pérez megnyerte a futamot.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (L) speaks with his team before a practice session ahead of the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 1, 2022. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
2022-ben nagyot hibáztak a Red Bullnál
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

2023

Ez volt az egyetlen futam, amelyet abban az évben a Red Bull nem tudott megnyerni. Az RB19 ugyan alacsony hasmagassággal jól működött máshol, de Szingapúrban túl gyorsan kopott a padlólemez. Emiatt magasabb beállítással használták az autót, ami nem feküdt neki. Verstappen csak a 11. helyre kvalifikált, végül ötödik lett.

2024

Verstappen második lett, de nem jelentett igazi veszélyt Lando Norris McLarenjére. A pénteki edzéseken a beállításokkal küszködtek, mert a csapat a 2023-as problémák miatt óvatos volt. A friss aszfalt elbírta volna a merevebb beállításokat, amit szombatra vissza is raktak. Verstappen így a második helyről rajtolhatott, de Norris magabiztosan nyert.

A Szingapúri Nagydíj menetrendje:

  • Október 3., péntek: első szabadedzés 11:30, második szabadedzés 15:00
  • Október 4., szombat: harmadik szabadedzés 11:30, időmérő 15:00
  • Október 5., vasárnap: futam 14:00

Az emlékezetes 2017-es rajtbaleset:

 

