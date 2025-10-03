Max Verstappen négyszeres Forma-1-es világbajnok, nem csoda, hogy a legtöbb pályán már nyert F1-es futamot. A Red Bull dominanciáját tekintve, inkább az a meglepő, hogy maradt még pálya, amely nem hódolt be a holland klasszisnak. A szingapúri utcai pálya az egyetlen, ahol a jelenlegi naptárban szereplő pályák közül még nem nyert. A holland ellen szól, hogy Szingapúrban mindig történik valami – ezúttal hőségriadó lépett életbe –, de Verstappen egyre jobb formába lendül az év vége felé, és könnyen lehet, hogy ezúttal a szerencse is mellé áll majd.
Max Verstappen egyre jobb formában van, külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy lehetne év végén újra világbajnok – amire pár hete még kevesen fogadtak volna. A holland esetleges vb-címe nagyban múlhat azon, hogy sikerül-e először nyernie Szingapúrban. Lássuk, hogy szerepelt eddig az ázsiai pályán Verstappen.
2015
Ez volt Max Verstappen debütáló szezonja, itt még nem volt versenyképes autója. Első nekifutásra a nyolcadik helyet szerezte meg a Toro Rossóval, ugyanebből a pozícióból is indult. Mögötte csapattársa, Carlos Sainz végzett, a futamot Sebastian Vettel nyerte a Ferrarival.
2016
Ez volt Max Verstappen első szingapúri versenye a Red Bullnál. A holland a negyedik rajthelyet szerezte meg, Nico Rosberg (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) mögött. A rajtnál kuplungproblémája volt a hollandnak. Korábban hiába szedte szét, és vizsgálta át a szerkezetet a csapat, nem találtak hibát. A rajtpróbákon minden rendben volt, de az éles rajtnál működésbe lépett a lefulladás-gátló, így Verstappen szinte a mezőny végére esett vissza. Innen a hatodik helyre tudott felzárkózni.
2017
Ezúttal nem technikai gond hátráltatta, hanem Sebastian Vettel. A rajtnál a német bevágott elé, összeütköztek, és mindketten kiestek – ahogy velük együtt Kimi Räikkönen is. Verstappen ekkor a második helyről indult, és reális esélye lett volna a győzelemre.
2018
Verstappen karrierje legjobb körét futotta az időmérőn és Hamilton mögött a második helyre kvalifikálta magát. A Renault-motor itt is rakoncátlankodott, de a futamon meg tudta tartani a második helyét.
2019
Verstappen harmadik helyen zárt Vettel és Leclerc mögött. A Red Bull autója nem viselte jól a szingapúri bukkanókat, kevesebb leszorítóerőt használtak a kelleténél. A kocsi pattogott a kerékvetőkön, ami lehetetlenné tette a győzelmet.
2022
Ez volt Verstappen nagy esélye. A holland egész hétvégén dominált, de az időmérőn rosszul kalkuláltak az üzemanyaggal. A csapat utasítására félbe kellett szakítania az utolsó, pole-ra esélyes körét, mert nem maradt volna elég benzin a kötelező mintához. Csak a nyolcadik rajtkockából indulhatott, végül hetedik lett, miközben csapattársa, Sergio Pérez megnyerte a futamot.
2023
Ez volt az egyetlen futam, amelyet abban az évben a Red Bull nem tudott megnyerni. Az RB19 ugyan alacsony hasmagassággal jól működött máshol, de Szingapúrban túl gyorsan kopott a padlólemez. Emiatt magasabb beállítással használták az autót, ami nem feküdt neki. Verstappen csak a 11. helyre kvalifikált, végül ötödik lett.
2024
Verstappen második lett, de nem jelentett igazi veszélyt Lando Norris McLarenjére. A pénteki edzéseken a beállításokkal küszködtek, mert a csapat a 2023-as problémák miatt óvatos volt. A friss aszfalt elbírta volna a merevebb beállításokat, amit szombatra vissza is raktak. Verstappen így a második helyről rajtolhatott, de Norris magabiztosan nyert.
A Szingapúri Nagydíj menetrendje:
Az emlékezetes 2017-es rajtbaleset:
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!