A vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált a Forma-1-ben a nemzetközi sajtó szerint.

A McLaren csak magának köszönheti, hogy a két Forma-1-es pilótája elég feszült hangulatban van

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Mérgező McLaren-küzdelem a Forma-1-ben?

Nagy-Britannia:

Express:

„A McLaren megnyerte a konstruktőri vb-címet a Szingapúri Nagydíjon annak ellenére, hogy Lando Norris és Oscar Piastri között ismét dráma zajlott."

Guardian:

„A pole pozícióból induló George Russell domináns versenyzéssel nyert Szingapúrban, mögötte pedig újabb magasságokat ért el a két mclarenes, Lando Norris és Oscar Piastri harca a világbajnoki címért. Piastri dühös volt a csapattársára és a csapatára is, miután Norris a rajt után megelőzte, s végül Max Verstappen mögött a harmadik és negyedik helyen végeztek."

Independent:

„Russell győzött, miközben Piastri Norris miatt bosszankodott. A feszültség a két mclarenes között folyamatosan csak nőtt a szezon során, de egyszer sem csúcsosodott ki, ez azonban most az első körben megváltozott, mert a harmadik kanyarban majdnem összeütköztek."

Ausztrália:

The Age:

„Norris megközelítette Piastrit a vb-címért folyó versenyfutásban."

Hollandia:

De Telegraaf:

„Max Verstappennek sikerült mindkét McLaren-pilótát maga mögött tartania Szingapúrban. Piastri nem volt boldog Norris akciójától, folyamatosan panaszkodott a rádión, de a csapatuk ezúttal úgy döntött, hogy ne cseréljenek pozíciót, mint egy hónappal korábban, amikor Norrisnak nem sikerült egy boxkiállás. Ez kétségtelenül tovább élezi a helyzetet az istállón belül."

AD:

„Max Verstappen a McLaren előtt maradt és életben tartotta a reményt az ötödik világbajnoki címre. Russell nagyon meggyőző és erős volt."

Svájc:

Blick:

„Verstappen profitált a McLaren idegességéből. A világbajnoki címért folyó belső harc továbbra is felforrósítja a levegőt a McLarennél."

Tages-Anzeiger:

Piastri dühös: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált. Lando Norrist és Oscar Piastrit mindenki jólneveltnek ismerte. Szingapúrban aztán legalább az egyikük bizonyította, hogy nem mindig az.

Franciaország:

Le Parisien:

„A Szingapúri Nagydíjon a második helyért és a dobogóért folytatott küzdelmen volt a fókusz Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri között. Közvetlenül a rajt után Norris és Verstappen autója enyhén összeért, ennek következtében Norris kissé csapattársa, Piastri hátsó szárnya felé csúszott... Micsoda hangulat!"