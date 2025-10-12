Még összesen hat futam van vissza az idei Forma-1-es szezonból, a soron következő nagydíj az amerikai lesz október közepén. Arról még az Origón is beszámoltunk, hogy az F1-es Szingapúri Nagydíjon a Mercedes pilótája, George Russell rajt-cél győzelmet aratott, míg az egyre jobb formát mutató Max Verstappen ismét a McLarenek elől rajtolhatott, és meg is tartotta előttük a második pozíciót. Ami a legfontosabb volt jelen cikkünk szempontjából, az az, hogy a wokingi csapat ugyan futamgyőzelmet ezúttal nem ünnepelhetett, de volt oka az örömre, mert a konstruktőrök között megvédte címét a Forma-1-ben. Ráadásul tette mindezt úgy, hogy még hat verseny hátravan a szezonból, mondjuk úgy azért könnyű, hogy a McLaren írd és mond mintegy 325 ponttal vezet a második helyezett Mercedes mögött (kétszer annyi pontja van a csapatnak).

A McLaren pilótái behúzták a konstruktőri vb-címet a Forma-1-ben

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A McLaren tizedszer nyerte meg a Forma-1-ben ezt a címet

Az F1 illetékesei a hivatalos X-oldalukon gratuláltak az istállónak, megemlítve azt is, hogy a McLaren a jubileumi, tizedik konstruktőri világbajnoki címét szerezte meg.

The Constructors' Championship Hall of Fame 🏆@McLarenF1 have secured their tenth appearance on this list! 👀#F1 pic.twitter.com/2OYIdZo9hX — Formula 1 (@F1) October 11, 2025



