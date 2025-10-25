Live
A Forma-1-es Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzésén sorra születtek a leggyorsabb köridők, végül Lando Norris szerezte meg a részsikert. A Forma-1-es világbajnoki címért küzdő Max Verstappen és Oscar Piastri most csak a vert mezőnyben volt.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzésével folytatódott a versenyhétvége. Az első gyakorlást, amelyen kilenc újonc is részt vett, Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte meg, míg a második gyakorláson a hihetetlen ütemben zárkózó Max Verstappen volt a leggyorsabb.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzését
Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzését
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-1 rég volt ilyen kiélezett

A négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formában van. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastrit. Az Autodromo Hermanos Rodriguez különlegessége, hogy 2 238 méter tengerszint feletti magasságon épült, így a beállítások kapcsán erre is kell figyelni. 

Az első 10 percben a nagyok közül csak Max Verstappennek volt mért köre, majd Bortoleto állt az élre. Később Carlos Sainz a lágy gumikon mente a legjobb időt, mögé sorakozott fel Verstappen, Lando Norris és Charles Leclerc.

Az eső 30 perc után Norris az élre állt, mögötte Sainz és Russell ezredre azonos idővel állt. Az utolsó 15 percben jött a nagy tűzijáték: Russell, Hadjar, Piastri, majd Leclerc is állt az élen. Itt is csak ezredek döntöttek a monacói és az ausztrál között. Nem sokkal később már Antonelli volt az első, majd 10 perccel a vége előtt Lewis Hamilton lepett meg mindenkit és az élre állt.

A brit sem volt elől sokáig, Lando Norris odacsapott, minden szektorban a legjobb időt autózva futotta a leggyorsabb kört és ezzel meg is nyerte a harmadik szabadedzést Hamilton, Russel, Leclerc, Piastri és Verstappen előtt.

Folytatás az időmérővel magyar idő szerint 23.00 órától.

 

