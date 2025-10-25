A három szabadedzés egészen változatosan telt, az elsőt Charles Leclerc, a másodikat Max Verstapen, a harmadikat Lando Norris nyerte. Az időmérőn is hamar az élre állt a Forma-1-es világbajnoki pontversenyben második Lando Norris a Q1-ben, de három perccel a vége előtt meglepetésre Hadjar állt az élre, miközben Liam Lawson a másik Racing Bullsszal a harmadik helyre jött, őt Esteban Ocon lökte ki az utolsó pillanatokban, de végül Hadjar, Hamilton, Russell lett az első három.

Lando Norris kezdte a legjobban a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérőjét a három bajnokesélyes közül

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A Q1-ből kiesett Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll és Colapinto.

A Forma-1 világbajnoki címéért folytatott harc egyre szorosabb

Éppen ezért minden helyezésnek nagyon nagy jelentősége lehet, elsősorban a két McLaren és Max Verstappen kapcsán.

A Q2-ben Norris óriási időt autózott, saját csapattársára, Oscar Piastrira egy másodpercet vert, mögötte Leclerc és Sainz állt az eső gyors körök után. A Q2 végén vított Piastri, de így is csak a hetedik idő lett az övé – Norris, Hamilton, Russell, Verstappen volt az első négy sorrendje, miközben Cunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso és Lawson nem jutottak be a Q3-ba.

A Q3-ban az első gyors körök után mindenkit meglepett Leclerc, mögötte Norris, Hamilton, Verstappen, Piastri volt a sorrend. A monacói lett az első, aki 1:16 alá tudott menni. Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli, Sainz, Piastri, Hadjar, Bearman lett a végős sorrend. Lando Norris pályacsúccsal vert meg mindenkit, miközben a világbajnoki éllovas Piastri csak a nyolcadik helyet ért el, de Saint büntetése miatt a hetedik helyről indulhat csak.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló 25 éves Lando Norrisnak ez az idei ötödik és pályafutása 14. pole pozíciója.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap - közép-európai idő szerint - 21 órakor kezdődik.