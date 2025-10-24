Az első gyakorlást Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon. A szabadedzés legnagyobb meglepetését a Max Verstappen helyére beugró pilóta, a 18 éves Arvid Lindblad szolgáltatta, aki remek időeredményével megelőzte Cunoda Júkit is. Egyébként nem kevesebb, mint kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak, a másodikra viszont helyreállt a rend. Az első edzésen pihenőt kapott Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Ollie Bearman és Liam Lawson is, de ők mind újra autóba ültek.

Max Verstappen kihagyhatta a Forma-1-esek első gyakorlását

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Forma-1 rég volt ilyen kiélezett

A négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastrit.

