Az első gyakorlást Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon. A szabadedzés legnagyobb meglepetését a Max Verstappen helyére beugró pilóta, a 18 éves Arvid Lindblad szolgáltatta, aki remek időeredményével megelőzte Cunoda Júkit is. Egyébként nem kevesebb, mint kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak, a másodikra viszont helyreállt a rend. Az első edzésen pihenőt kapott Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Ollie Bearman és Liam Lawson is, de ők mind újra autóba ültek.
A Forma-1 rég volt ilyen kiélezett
A négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastrit.
Cikkünk frissül...