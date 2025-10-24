Live
A Forma-1-es Mexikói Nagydíj második szabadedzése sokaknak az első volt csak ugyanis, nem kevesebb, mint kilenc újonc kapott lehetőséget az első szabadedzésen. Többek között kihagyta az első gyakorlást a Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen is.

Az első gyakorlást Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon. A szabadedzés legnagyobb meglepetését a Max Verstappen helyére beugró pilóta, a 18 éves Arvid Lindblad szolgáltatta, aki remek időeredményével megelőzte Cunoda Júkit is. Egyébként nem kevesebb, mint kilenc beugró pilóta kapott lehetőséget, egyedül a Sauber vágott neki változatlan felállással az első gyakorlásnak, a másodikra viszont helyreállt a rend. Az első edzésen pihenőt kapott Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Ollie Bearman és Liam Lawson is, de ők mind újra autóba ültek.

Max Verstappen of the Netherlands drives the Oracle Red Bull Racing RB21 Honda RBPT during the Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025 in Austin, USA, on October 18, 2025. (Photo by Hasan Bratic/Alessio Morgese/Alamy live news/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen kihagyhatta a Forma-1-esek első gyakorlását
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Forma-1 rég volt ilyen kiélezett

A négyszeres világbajnok Max Verstappen elképesztő formájának. A Red Bull holland pilótája a legutóbbi négy futamból hármat megnyert, ráadásul mind a négy futamon a két McLaren előtt végzett, így öt versennyel a vége előtt 40 pontra megközelítette a vb-pontversenyben éllovas Oscar Piastrit.

Cikkünk frissül...

 

 

