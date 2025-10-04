Live
Súlyos vádak: Zelenszkij halálra ítélte a katonáit

A Williams istálló mindkét pilótája súlyos büntetést kapott a Forma-1 Szingapúri Nagydíj időmérője után. Alex Albon és Carlos Sainz Jr. is ugyanazt a hibát követte el a szezon 18. Forma-1-es nagydíján.

A Forma-1 Szingapúri Nagydíj szombati időmérőjén egyik Williams pilóta sem tudott bejutni a Q3-ba, mindkettőjük számára a második szakasz után ért véget az edzés. Alex Albon a 12., míg csapattársa, Carlos Sainz Jr. a 13. helyen zárta az időmérőt. Legalábbis ezt hitték.

A Williams mindkét pilótája súlyos büntetést kapott a Forma-1 Szingapúri Nagydíj időmérője után
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

 Új rajtrács a Forma-1-es futamon

A kvalifikációt követően azonban mindkét williamses pilóta eredményét törölték, mivel autójuk hátsó légterelőjénél a megengedett 85 milliméternél nagyobb volt a rés. A két versenyzőt így a rajtrács végére sorolták.

A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

 

 

