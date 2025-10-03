A Forma-1 2025-ös szezonja a Szingapúri Nagydíjjal folytatódott október első hétvégéjén. A világbajnoki címért történő harcba ismét beszálló Max Verstappen ezen a pályán még sosem nyert, a vb-címvédő a versenyhétvége előtt azt is nyilatkozta, hogy Szingapúrban a McLarenek dominanciájára számít.
Negyed óra elteltével Fernando Alonsóé volt a leggyorsabb kör,
Alexander Albon autójának viszont kigyulladt a hátsó féke, így a Williams pilótája a bokszba kényszerült.
20 perc után Lando Norris ugrott az élre, de a McLaren pilótája mindössze 21 ezreddel előzte meg Verstappent.
Ami az időjárást illeti, a reggeli eső némileg lehűtötte a levegőt, de így is 29 Celsius fok volt a hőmérséklet, a páratartalom pedig 72 százalékos volt az első szabadedzés idején. A közepeseken autózó Sainz és Alonso ugrottak az élre fél óra elteltével, a mezőny jelentős része ekkor kemény gumikon rótta a köröket. Andrea Kimi Antonelli kisebb megcsúszása keltett némi aggodalmat a Mercedesnél, a Ferrarinál pedig Lewis Hamilton súrolta egy ízben a falat.
A lágy gumikra váltó Charles Leclerc gyors kört futva került az élre, az Alpine kirúgás szélén álló pilótája, Franco Colapinto pedig kis híján a falhoz vágta az autóját.
Oscar Piastrinak Lewis Hamiltonnal támadt némi gondja, az ausztrál a csapatrádióban viccesen meg is jegyezte, hogy reméli, egyszer majd a Ferrarinál is feltalálják a tükröket.
Nem sokkal az első szabadedzés vége előtt ismét Alonso ugrott az élre,
az Aston Martin veterán pilótája számára úgy tűnt, jól indul ez a versenyhétvége. Gabriel Bortoleto Piastrira panaszkodott káromkodva, a legvégén pedig Nico Hülkenberg és Carlos Sainz csatázott egymással, és majdnem össze is ütköztek.
Ami a végeredményt illeti, Alonsót már senki sem tudta legyorsulni, így a 44 éves sztár futotta a leggyorsabb kört az első szingapúri gyakorláson.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!