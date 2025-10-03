A Forma-1 2025-ös szezonja a Szingapúri Nagydíjjal folytatódott október első hétvégéjén. A világbajnoki címért történő harcba ismét beszálló Max Verstappen ezen a pályán még sosem nyert, a vb-címvédő a versenyhétvége előtt azt is nyilatkozta, hogy Szingapúrban a McLarenek dominanciájára számít.

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzése nem várt eredményt hozott

Negyed óra elteltével Fernando Alonsóé volt a leggyorsabb kör,

Alexander Albon autójának viszont kigyulladt a hátsó féke, így a Williams pilótája a bokszba kényszerült.

20 perc után Lando Norris ugrott az élre, de a McLaren pilótája mindössze 21 ezreddel előzte meg Verstappent.

The rear brakes on Alex Albon's Williams get too hot in FP1 😲#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1DjyUgiAm4 — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Ami az időjárást illeti, a reggeli eső némileg lehűtötte a levegőt, de így is 29 Celsius fok volt a hőmérséklet, a páratartalom pedig 72 százalékos volt az első szabadedzés idején. A közepeseken autózó Sainz és Alonso ugrottak az élre fél óra elteltével, a mezőny jelentős része ekkor kemény gumikon rótta a köröket. Andrea Kimi Antonelli kisebb megcsúszása keltett némi aggodalmat a Mercedesnél, a Ferrarinál pedig Lewis Hamilton súrolta egy ízben a falat.

A lágy gumikra váltó Charles Leclerc gyors kört futva került az élre, az Alpine kirúgás szélén álló pilótája, Franco Colapinto pedig kis híján a falhoz vágta az autóját.

Oscar Piastrinak Lewis Hamiltonnal támadt némi gondja, az ausztrál a csapatrádióban viccesen meg is jegyezte, hogy reméli, egyszer majd a Ferrarinál is feltalálják a tükröket.

📻 PIA: "Ferrari will invent mirrors one day I hope"



Oscar Piastri comes across Lewis Hamilton at Turn 1 as he starts a flying lap 👇 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SbNcFXtU4h — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Nem sokkal az első szabadedzés vége előtt ismét Alonso ugrott az élre,

az Aston Martin veterán pilótája számára úgy tűnt, jól indul ez a versenyhétvége. Gabriel Bortoleto Piastrira panaszkodott káromkodva, a legvégén pedig Nico Hülkenberg és Carlos Sainz csatázott egymással, és majdnem össze is ütköztek.

Ami a végeredményt illeti, Alonsót már senki sem tudta legyorsulni, így a 44 éves sztár futotta a leggyorsabb kört az első szingapúri gyakorláson.

