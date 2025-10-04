A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzésén meglepetésre az Aston Villa veterán pilótája, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso volt a leggyorsabb. A második szabadedzésén Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája autózta a legjobb időt, a versenyt kétszer is félbe kellett szakítani piros zászlóval, ugyanis George Russell a falhoz csapata a Mercedesét, utána pedig a Racing Bulls pilótája, az új-zélandi Liam Lawson is leamortizálta az autóját.

A harmadik szabadedzés is bőven tartogatott izgalmakat a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Forma-1:

A harmadik szabadedzés még világosban kezdődött, miközben az első percekben meglepően sokan mentek a pályára: 1:32.379-es idővel McLaren pilótája, Norris gyorsan az élre is állt, mögötte pedig a csapattársa, Piastri volt. Norris komolyan feltartotta Sainz-cot, de így is a Williams volt a leggyorsabb (1.31.960) a lágy gumikkal. A brit gyorsan vissza is vette az első helyet, de még mindig 1.31-el kezdődőd idővel csak.

Negyedóra elteltével a harmadik szabadedzésen is jött a piros zászló, megint Lawson vágta a falnak az autóját, mint a pénteki második edzésen.

🔴 RED FLAG 🔴



Liam Lawson has crashed at the exit of Turn 7. He says he is ok over the radio#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/sokFU1D1Pq — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

A harmadik szabadedzés egyik nagy érdekessége az volt, hogy Max Verstappen sokáig nem ment ki a pályára, bő fél óra után még nem volt mért ideje. Közben a 14-es kanyarban hibázott Sainz is, de a falat legalább megúszta. A Red Bull holland címvédője elsőre egy negyedik helyet ment közepes gumikon. Az Alpin nem túl gyakran látott módon verseny közben cserélte ki Colapinto autójában lengéscsillapítót.

A pályán sok izgalom nem volt, maximum annyit lehetett kiemelni, hogy Antonelli ment egy 1:30.760-as időt, amellyel az élre állt. Közben Albon is belehibázott az egyik kanyarba, de ő is vissza tudott jönni a bukótérből.

Az utolsó tíz perchez érkezve igazi tűzijáték volt végre a pályán, ekkor Verstappen (1:30.148), Russel, Norris volt az első három sorrendje. Főleg Russeltől volt szép idő, aki tegnap még összetörte az autóját.

We're being treated to some speedy soft tyre running right now! 💨



And it's Max Verstappen quickest at the moment with a 1:30.148, with George Russell in P2 by only 0.049s 🫢#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/o95TXXWyn6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Az utolsó tíz perc is bőven tartogatott izgalmakat, Hülkenberg például ment egy 8. helyet, míg Hamilton pár perccel a vége előtt futott egy hatodik helyet, aki büntetéstől is tarthatott. A legvégén még Colapinto és Verstappen hozták mindenkire a szívbajt, de megúszták az ütközést, majd Albon is keresztbe fordult.