A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzésén meglepetésre az Aston Villa veterán pilótája, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso volt a leggyorsabb. A második szabadedzésén Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája autózta a legjobb időt, a versenyt kétszer is félbe kellett szakítani piros zászlóval, ugyanis George Russell a falhoz csapata a Mercedesét, utána pedig a Racing Bulls pilótája, az új-zélandi Liam Lawson is leamortizálta az autóját.
A harmadik szabadedzés még világosban kezdődött, miközben az első percekben meglepően sokan mentek a pályára: 1:32.379-es idővel McLaren pilótája, Norris gyorsan az élre is állt, mögötte pedig a csapattársa, Piastri volt. Norris komolyan feltartotta Sainz-cot, de így is a Williams volt a leggyorsabb (1.31.960) a lágy gumikkal. A brit gyorsan vissza is vette az első helyet, de még mindig 1.31-el kezdődőd idővel csak.
Negyedóra elteltével a harmadik szabadedzésen is jött a piros zászló, megint Lawson vágta a falnak az autóját, mint a pénteki második edzésen.
A harmadik szabadedzés egyik nagy érdekessége az volt, hogy Max Verstappen sokáig nem ment ki a pályára, bő fél óra után még nem volt mért ideje. Közben a 14-es kanyarban hibázott Sainz is, de a falat legalább megúszta. A Red Bull holland címvédője elsőre egy negyedik helyet ment közepes gumikon. Az Alpin nem túl gyakran látott módon verseny közben cserélte ki Colapinto autójában lengéscsillapítót.
A pályán sok izgalom nem volt, maximum annyit lehetett kiemelni, hogy Antonelli ment egy 1:30.760-as időt, amellyel az élre állt. Közben Albon is belehibázott az egyik kanyarba, de ő is vissza tudott jönni a bukótérből.
Az utolsó tíz perchez érkezve igazi tűzijáték volt végre a pályán, ekkor Verstappen (1:30.148), Russel, Norris volt az első három sorrendje. Főleg Russeltől volt szép idő, aki tegnap még összetörte az autóját.
Az utolsó tíz perc is bőven tartogatott izgalmakat, Hülkenberg például ment egy 8. helyet, míg Hamilton pár perccel a vége előtt futott egy hatodik helyet, aki büntetéstől is tarthatott. A legvégén még Colapinto és Verstappen hozták mindenkire a szívbajt, de megúszták az ütközést, majd Albon is keresztbe fordult.
A lényegen ez már nem változtatott, Verstappen lett az első (1.30.148), mögötte Piastri, a két Mercedes, Russell és Antonelli, illetve Norris végzett.