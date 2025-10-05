A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szabadedzései nagy meglepetéseket és hatalmas baleseteket is tartogattak, az időmérő pedig valóságos szenzációt hozott, hiszen a Mercedes pilótája, George Russell szerezte meg a pole pozíciót. A brit versenyző mögül az egyre jobb formába lendülő Max Verstappen rajtolhatott, míg a holland mögött Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton és Charles Leclerc volt a sorrend.
Az utóbbi futamokon gyengélkedő McLarenek a vb-címért folyó harcba újra beszálló négyszeres világbajnok mögé szorultak, így izgalmas csatára volt kilátás, főként amiatt is, hogy rekkenő hőség és magas páratartalom várt a mezőnyre a helyi idő szerint éjszaka rendezett versenyen. A verseny előtti eső a rajtra alábbhagyott, de helyenként még nedves volt a pálya. A többség közepes gumikkal kezdte a futamot, az élbolyban azonban többen is lágyakkal vágtak neki a csatának.
A rajt hatalmas izgalmakat hozott, főként a McLarenek szempontjából. A vb-címért küzdő Norris meg tudta előzni az egyéni pontversenyt vezető csapattárást, Piastrit, Russell viszont egy kissé el tudott húzni Verstappen előtt az élen.
Cikkünk folyamatosan frissül...
