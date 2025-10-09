Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mercedes Forma-1-es csapatának brit pilótája még nem hosszabbította meg a szerződését, holott már csak hat futam van hátra a 2025-ös idényből. Toto Wolff csapatfőnök szerint azonban aggodalomra nincs ok, mert hamarosan nagy bejelentést tesznek George Russell jövőjével kapcsolatban.

George Russell remek versenyzéssel nyerte meg a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat és évek óta stabil teljesítményt nyújt a Mercedes pilótájaként. A brit 2022-ben érkezett a Williamstől a német istállóhoz, majd szerződését 2025 végéig meghosszabbították. A mostani egyezség azonban hamarosan lejár, és bár a felek már hónapok óta tárgyalnak, egyelőre nem történt hivatalos bejelentés.

A Mercedes pilótája, George Russell még nem hosszabbította meg a szerződését
A Mercedes pilótája, George Russell még nem hosszabbította meg a szerződését
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

George Russell jövője még nem dőlt el

Toto Wolff csapatfőnök a szingapúri futam után nyilatkozott a csapat sztárjáról. 

A szerződéses ügyekben a jó dolgokhoz idő kell. Most már csak a részletekről van szó, nem a nagy témákról. Hamarosan be fogjuk jelenteni” 

– mondta az osztrák szakember, aki szeptember elején is arról beszélt, hogy hamarosan meglesz a nagy bejelentés, ám ez azóta sem történt meg.

Russell is hasonlóképpen fogalmazott, de a 27 éves pilóta sem adott teljesen konkrét választ. „A karriered egy bizonyos pontján mindent jól kell csinálni. Minden egyes szerződéshosszabbítás az életed legfontosabbika, ezért gondosan kell eljárni. Nincs miért aggódni – a megállapodás meg fog születni, amikor eljön az ideje” – mondta a brit, aki minden bizonnyal a lehető legelőnyösebb feltételeket próbálja kiharcolni magának a Mercedesnél.

Mercedes' British driver George Russell speaks with Mercedes' Austrian team principal and CEO Toto Wolff as they arrive for a group photo with his team ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 5, 2024. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
George Russell 2022 óta a Mercedes pilótája
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az egyéni világbajnoki tabellán jelenleg negyedik Russellt az Aston Martin is meg akarta szerezni, de úgy tűnik, minden jel arra utal, hogy a Mercedes nem mondana le róla és hosszú távon is vele képzelné a jövőt.

Kapcsolódó cikkek

A Red Bull csapatfőnöke elárulta a titkot, ez vár Verstappenre még idén
Folytatódik a szingapúri botrány: Hamilton reagált Alonso dühkitörésére
„Piastri dühös": a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!