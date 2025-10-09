George Russell remek versenyzéssel nyerte meg a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat és évek óta stabil teljesítményt nyújt a Mercedes pilótájaként. A brit 2022-ben érkezett a Williamstől a német istállóhoz, majd szerződését 2025 végéig meghosszabbították. A mostani egyezség azonban hamarosan lejár, és bár a felek már hónapok óta tárgyalnak, egyelőre nem történt hivatalos bejelentés.

A Mercedes pilótája, George Russell még nem hosszabbította meg a szerződését

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

George Russell jövője még nem dőlt el

Toto Wolff csapatfőnök a szingapúri futam után nyilatkozott a csapat sztárjáról.

A szerződéses ügyekben a jó dolgokhoz idő kell. Most már csak a részletekről van szó, nem a nagy témákról. Hamarosan be fogjuk jelenteni”

– mondta az osztrák szakember, aki szeptember elején is arról beszélt, hogy hamarosan meglesz a nagy bejelentés, ám ez azóta sem történt meg.

Russell is hasonlóképpen fogalmazott, de a 27 éves pilóta sem adott teljesen konkrét választ. „A karriered egy bizonyos pontján mindent jól kell csinálni. Minden egyes szerződéshosszabbítás az életed legfontosabbika, ezért gondosan kell eljárni. Nincs miért aggódni – a megállapodás meg fog születni, amikor eljön az ideje” – mondta a brit, aki minden bizonnyal a lehető legelőnyösebb feltételeket próbálja kiharcolni magának a Mercedesnél.

George Russell 2022 óta a Mercedes pilótája

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az egyéni világbajnoki tabellán jelenleg negyedik Russellt az Aston Martin is meg akarta szerezni, de úgy tűnik, minden jel arra utal, hogy a Mercedes nem mondana le róla és hosszú távon is vele képzelné a jövőt.

Kapcsolódó cikkek