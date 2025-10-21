A Ferrari már hétfőn bejelentette, hogy a Mexikói Nagydíj első, pénteki szabadedzésen Lewis Hamilton nem áll rajthoz. Az olasz istállóhoz hasonlóan több nagy csapat így jár el, a Red Bull Max Verstappennek ad pihenőt, de a McLaren is kiveszi az első gyakorlásról az egyik pilótáját. A Mercedes is él a lehetőséggel, Toto Wolffék George Russellt cserélik le egy újoncra.

A Szingapúri Nagydíj győztese, George Russell kihagyja az első szabadedzést

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Lecseréli a Mercedes George Russellt

Az F1-es szabályok értelmében a csapatoknak kötelező bevonniuk fiatal pilótákat a szezon folyamán tartott szabadedzésekbe. 2025-től ráadásul szigorodtak a követelmények, hiszen míg korábban elegendő volt egyszer beültetni egy újoncot minden autóba, mostantól kétszer kell ezt megtenni versenyző-autó páronként, ami összesen négy alkalom egy idényen belül.

A Mercedesnél Russell helyén Frederik Vesti kap majd lehetőséget.

A dán versenyző, aki a német istálló tartalékpilótájaként tevékenykedik, Bahrein után ülhet ismét autóba versenyhétvégén. Ezzel a Mercedes le is tudja a kötelezően előírt négy újoncszerepeltetését, hiszen Andrea Kimi Antonelli megfelelt a kritériumoknak az évad első két fordulóján.

🚨 Frederik Vesti will drive in FP1 at the Mexican GP instead of George Russell. pic.twitter.com/n5aV3uQ9Bj — Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) October 21, 2025

Vesti már a hatodik beugró fiatal, aki Mexikóban szerepet kap majd az első szabadedzésen. A Red Bullnál Arvid Lindblad váltja Max Verstappent, a Ferrarinál Antonio Fuoco Lewis Hamiltont, a McLarennél Pato O’Ward Oscar Piastrit vagy Lando Norrist, a Williamsnél Luke Browning Carlos Sainzcot, az Aston Martinnál pedig Jak Crawford Lance Strollt helyettesíti.

A 2025-ös Forma-1-es Mexikó Nagydíjat október 24–26. között rendezik Mexikóvárosban.

