A szezon elején George Russell volt az egyik legismertebb pilóta a Forma-1-ben, akinek az év végén lejár a szerződése, és noha Toto Wolff hónapok óta sejteti, hogy 2026-ra Russell és Andrea Kimi Antonelli is marad, hivatalos bejelentés még nincs.

George Russell és Toto Wolff nézeteltérése szakításhoz vezethet?

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Viták George Russell és Toto Wolff között?

A csapatfőnök korábban sem preferálta a hosszú távú megállapodásokat, ami a paddock szerint közrejátszott abban, hogy Lewis Hamilton a Ferrarihoz szerződött. Russell Hamilton távozása óta vezéregyéniség a Mercedesnél, szingapúri győzelme erősítette pozícióját és világbajnoki potenciálját - írja a Motorsport.

A háttérben azonban vita lehet a feltételekről, amiről a Nailing the Apex Podcastben beszélt Nelson Valkenburg.

„Hirtelen azt halljuk, hogy véleménykülönbség van a szerződés hossza és a PR-napok száma kapcsán. Alapvetően Russell biztonságot és elismerést akar az elvégzett munkájáért.

És szerintem Toto nyitva hagyja a lehetőségeit. Ha jól olvasom a helyzetet, ez egy kis sértés George Russell számára, és itt van a gond

– tette hozzá.

Valkenburg szerint a felek kölcsönösen rá vannak utalva egymásra.

„Jelenleg nem nagyon tudnak meglenni egymás nélkül. Szükségük van egymásra, ezért ezt rendezni kell, mert George egész évben elképesztő szinten versenyez, úgyhogy szükségük van rá” – fogalmazott.

„Nem tudják megszerezni Verstappent vagy Piastrit, vagy ha mégis, Russell jelenléte stabilitást és kiemelkedő teljesítményt ad a csapatnak, és szerintem most jutalmazniuk kellene” – zárta.