Nyáron került a mozikba az egészen elképesztő, 250 millió dolláros költségvetésből készült „F1” címvű film, amelynek Brad Pitt az egyik főszereplője. A 61 éves hollywoodi színész Sonny Hayest, egy visszavonult pilótát játszik, akit visszahívnak, hogy segítsen feltámasztani a gyengélkedő APXGP csapatot. A történet azonban eredetileg másképp indult volna, ugyanis a kétszeres Oscar-díjas Pitt karaktere egy aktív pilóta lett volna, aki világbajnoki címért küzd, ám Lewis Hamilton – aki a film egyik producere – közbelépett.

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hamilton csípős megjegyzése miatt írták át az F1-es filmet

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az Autosport Business Exchange New York-i eseményén idézte fel a film korai előkészületeit és egy emlékezetes vacsorát, amelyen Hamilton, Brad Pitt, Jerry Bruckheimer, a film rendezője, Joseph Kosinski, valamint Susie Wolff is részt vett.

„Oxfordban tartottunk egy vacsorát, majd hirtelen kinyílt az ajtó, és ott áll Brad Pitt a kocsifelhajtón – mondta Wolff. – ‘Köszönöm, hogy meghívtatok vacsorára,’ – kezdte, és hát ez egy kicsit szürreális pillanat volt”

Wolff elárulta, hogy az eredeti terveket Hamilton vétózta meg egy nem várt megjegyzéssel, ami odáig vezetett, hogy a rendezők módosítottak a forgatókönyvön és hitelesebbé tették Pitt karakterét.

A kezdeti koncepció az volt, hogy versenyző lesz, és világbajnoki címért küzd. Aztán Lewis azt mondta: Ez nem fog menni, Brad, túl öreg vagy egy Forma-1-es pilótához. Brad nem volt különösebben elragadtatva ettől. Úgy érezte, még éppen a csúcson van.

A Mercedes csapatfőnöke hozzátette, a film nagy sikert aratott a paddockban.

„A végeredmény fantasztikus lett – a szerepe teljesen hiteles. Nincs benne olyan rész, ami ne tetszett volna. Szórakoztató film, a bevétel pedig egészen fenomenális” – lelkendezett Wolff.

Az F1 film bevétele világszerte meghaladta az 509 millió dollárt, amivel az Apple eddigi legsikeresebb alkotása lett. Az Egyesült Államokban 165 millió, a világ többi részén pedig 344 millió dolláros bevételt ért el.