George Russell az idei második, 9sszességében pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon. A Szingapúri Nagydíjon után aztán a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont büntették meg utólag, amiért többször is elhagyta a pályát ok nélkül.

Lewis Hamilton hivatalosan a nyolcadik lett a Szingapúri Nagydíjon

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Hamiltont megbüntették Szingapúrban

A Ferrari brit pilótája hetedikként ért célba, ám a leintés után öt másodperces időbüntetést kapott, mert sorozatosan elhagyta a pályát, a versenybíróság pedig ennek indoklásaként nem fogadta el, hogy a hétszeres vb-győztes brit pilóta fékhibával küzdött. Hamilton így hivatalosan nyolcadik lett, a hetedik pozíciót pedig az Aston Martin veteránja, Fernando Alonso "örökölte meg" tőle.

A Ferrari pilótájának tempója olyannyira lassult, hogy az utolsó másfél körben az Alonsóval szembeni 40 másodperces előnye is rendkívüli mértékben fogyatkozott. A kétszeres vb-győztes spanyolt fel is dühítette, ahogy Hamilton elkeseredetten ragaszkodott a pozíciójához.

„Nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Komolyan nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Biztonságos fék nélkül vezetni?” - mondta a csapatrádión Alonso. „A hetediken kellett volna végeznem, b*ssza meg. Így nem lehet vezetni. Tegnap a piros zászlót nem tisztelte, most meg úgy vezet, mintha az övé lenne a pálya. Túlzásba esett egy kicsit” – utalt arra Alonso, hogy Hamiltont a hétvége korábbi szakaszában piros zászló alatti vétség miatt vizsgálták, büntetést azonban nem osztottak ki.

„Szerintem nem lenne szabad úgy vezetni, hogy az autó nem biztonságos. Néha engem amiatt akarnak kizárni a versenyből, mert hiányzik egy visszapillantó tükröm, ő meg fékek nélkül is mehet? Kétlem” – tette hozzá a spanyol pilóta.

A Forma-1-es szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.

Végeredmény, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr (62 kör, 306,280 km, a pontszerzők):

George Russell (brit, Mercedes) 1:40:22.367 óra Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.430 másodperc hátrány Lando Norris (brit, McLaren) 6.066 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 8.146 mp h. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 33.681 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.996 mp h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.667 perc h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1 :25.251 p h. Oliver Bearman (brit, Haas) 1 :33.527 p h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.