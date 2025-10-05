George Russell az idei második, 9sszességében pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon. A Szingapúri Nagydíjon után aztán a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont büntették meg utólag, amiért többször is elhagyta a pályát ok nélkül.
A Ferrari brit pilótája hetedikként ért célba, ám a leintés után öt másodperces időbüntetést kapott, mert sorozatosan elhagyta a pályát, a versenybíróság pedig ennek indoklásaként nem fogadta el, hogy a hétszeres vb-győztes brit pilóta fékhibával küzdött. Hamilton így hivatalosan nyolcadik lett, a hetedik pozíciót pedig az Aston Martin veteránja, Fernando Alonso "örökölte meg" tőle.
A Ferrari pilótájának tempója olyannyira lassult, hogy az utolsó másfél körben az Alonsóval szembeni 40 másodperces előnye is rendkívüli mértékben fogyatkozott. A kétszeres vb-győztes spanyolt fel is dühítette, ahogy Hamilton elkeseredetten ragaszkodott a pozíciójához.
„Nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Komolyan nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Biztonságos fék nélkül vezetni?” - mondta a csapatrádión Alonso. „A hetediken kellett volna végeznem, b*ssza meg. Így nem lehet vezetni. Tegnap a piros zászlót nem tisztelte, most meg úgy vezet, mintha az övé lenne a pálya. Túlzásba esett egy kicsit” – utalt arra Alonso, hogy Hamiltont a hétvége korábbi szakaszában piros zászló alatti vétség miatt vizsgálták, büntetést azonban nem osztottak ki.
„Szerintem nem lenne szabad úgy vezetni, hogy az autó nem biztonságos. Néha engem amiatt akarnak kizárni a versenyből, mert hiányzik egy visszapillantó tükröm, ő meg fékek nélkül is mehet? Kétlem” – tette hozzá a spanyol pilóta.
A Forma-1-es szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.
Végeredmény, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr (62 kör, 306,280 km, a pontszerzők):