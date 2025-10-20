Live
Alighogy véget ért az Amerika Nagydíj, hétvégén máris folytatódik a Forma-1 2025-ös idénye, méghozzá Mexikóban. A Ferrari bejelentése szerint azonban az első pénteki szabadedzésen Lewis Hamilton nem fog rajthoz állni.

A Ferrari hétfőn jelentette be, hogy a Forma-1-es Mexikói Nagydíj első szabadedzésén Antonio Fuoco váltja majd a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont.

Lewis Hamilton pihenőt kap Mexikóban
Lewis Hamilton pihenőt kap Mexikóban
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Hamilton helyett Le Mans-győztes vezetheti a Ferrarit Mexikóban

Bár Fuoco idén először ülhet majd az SF-25-ös volánja mögé, cseppet sem számít rutintalan versenyzőnek. A 29 éves olasz pilóta tavaly megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt a Ferrarival, idén azonban Nicklas Nielsen és Miguel Molina csapattársaként meg kellett elégednie a negyedik pozícióval. Fuoco az elmúlt évtizedben többször is tesztelt már a Ferrarinál, először 2015-ben, mindössze 19 évesen vezethetett F1-es autót, majd 2020-ban és 2021-ben is tagja volt a maranellói istálló fejlesztői csapatának. Legutóbb a 2024-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után vezette a Ferrari F1-es gépét.

Mivel a szabályok szerint egy szezonon belül mindkét állandó pilótának kétszer kell lemondania egy edzésről – Charles Leclerc már kétszer is megtette – így az Austinban negyedik helyen végző Lewis Hamiltonnak idén még egyszer át kell majd adnia az ülését. Sőt, mostanra az is eldőlt, hogy a 40 éves brit pilóta kizárásos alapon az Abu-Dzabi Nagydíj egyik szabadedzését lesz kénytelen még kihagyni, mivel a szezon utolsó öt futamából kettőn is sprintfutamot rendeznek.

Az már korábban kiderült, hogy Carlos Sainz is kihagyja az első edzést Mexikóban, akárcsak a sorozatban három futamon diadalmaskodó Max Verstappen, aki a Red Bull F2-es pilótájának, Arvid Lindbladnak adja majd át a helyét.

