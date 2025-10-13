A Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton a hónap elején jelentette be, hogy szeretett kutyája, Roscoe tüdőgyulladást kapott. A brit pilóta a közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatta rajongóit kedvence állapotáról, akinek az életét már nem sikerült megmenteni, nem sokkal a Szingapúri Nagydíj előtt el kellett altatni.

Lewis Hamilton mindenhová magával vitte szeretett kutyáját

Fotó: SANDER KONING / ANP MAG

Hamiltont meghatották a rajongói

Hamilton Szingapúrban végül csak a nyolcadik helyen ért célba, és többször is elmondta, mennyire megviselte kis kedvence halála. A rajongók szerették volna felvidítani a gyászoló 40 éves F1-es pilótát, ezért egy Roscoe-t ábrázoló, hatalmas LEGO-portréval lepték meg. Az ajándékról Hamilton az Instagram-oldalán meg is osztott egy fotót, majd kifejtette, mennyire megérintette az alkotás, valamint köszönetet mondott mindenkinek, aki mellette áll a nehézségek közepette.

Ez a Roscoe-ról készült LEGO-portré nagyon meghatott. A részletek hihetetlenek, el sem tudom képzelni, mennyi időbe telt elkészíteni. Köszönöm Karennek és Ilonának, hogy elkészítették és elküldték nekem

– mondott köszönetet rajongóinak Hamilton.

„Szeretném megköszönni mindannyiótoknak a szeretetet, amit Roscoe halála óta kaptam. Még mindig nagyon fáj, és ez örökre így lesz, de a támogatásotok hatalmas segítséget jelent számomra. Nem tudom eléggé megköszönni nektek. Sokan közületek szintén elvesztettek már háziállatot, ezért tudom, hogy bárhol is legyen Roscoe, rengeteg barátja van. Szeretet és jó energia veszi körül, pont úgy, mint amikor még élt” – zárta az érzelmes posztot a Ferrari pilótája.

A közösségi médiában özönlöttek a tisztelgések a világhírű bulldog előtt, akit mindenki szeretett a Forma-1-es paddockban, saját Instagram-oldalát pedig 1,5 millióan követőik.

