Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérőjén, így ő indulhat az élről a vasárnapi futamon. A vb-pontversenyben második helyen álló brit versenyző Belgiumban indulhatott utoljára az első rajtkockából. Mögötte a Ferrari két pilótája, Charles Lelerc és Lewis Hamilton végzett.

Lewis Hamilton közvetlenül honfitársa, Lando Norris mögül indulhat Mexikóban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mióta a hétszeres F1-es világbajnok Hamilton csatlakozott a Ferrarihoz, mindössze kétszer végzett a dobogón – Kínában és Miamiban is harmadik lett a sprintfutamon. Az Amerikai Nagydíjon a 40 éves klasszis 43 éves negatív rekordot döntött meg, ugyanis már 19 futam telt el, hogy nagydíjon dobogóra állt volna a Ferrarival. Hamilton most a második sorból indulhat Mexikóban és jó esélye van rá, hogy véget vessen a kiábrándító sorozatának. Különösen, hogy

az elmúlt hét évben mindössze kétszer fordult elő rajt-cél győzelem Mexikóban, ami jól mutatja, hogy a nyomás első sorban Norrison lesz, akinek sokkal több veszítenivalója van.

„Ez az első alkalom idén, hogy mindketten az első háromban vagyunk az időmérőn – és a csapat ezt igazán megérdemli” – kezdte Hamilton az időmérő után.

Lewis Hamilton úgy érzi, a tökéletes helyet szerezte meg az időmérőn

Hamilton szerint a mexikói pálya sajátosságai miatt különösen előnyös a harmadik rajthely, hiszen innen könnyebb lehet elkerülni a kockázatot az első kanyarban, miközben a szélárnyék is segíthet a rajtnál.

Mindenképpen éles akarok lenni holnap. Nekem nincs vesztenivalóm, de Norrisnak van. Szóval nagyon agresszívak leszünk, ebben biztos vagyok. Remélhetőleg sikerül közel kerülnünk hozzá a rajt után. A harmadik hely ezen a pályán szinte tökéletes pozíció, szóval remélem, hogy a legtöbbet tudom majd kihozni belőle.”

A brit pilóta úgy érzi, a Ferrari versenytempója sem rossz, bár a gumik viselkedése és az alacsony légsűrűség miatt nehéz pontosan előre jelezni a futam menetét.

„A versenytempónk nem tűnik rossznak, de nem lesz könnyű a fékek és a gumik túlmelegedésével, ráadásul van néhány nagyszerű versenyző is mögöttünk, szóval nehéz megmondani pontosan, hol állunk, de igyekszünk jó versenyt futni, majd meglátjuk ez mire lesz elég” – fogalmazott a brit.