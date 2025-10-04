Live
Christian Horner, a Red Bull korábbi csapatfőnöke kétségbeesetten szeretne visszatérni a Forma-1-be. Az 51 éves Horner a Red Bulltól való kirúgása után 80 millió fontos végkielégítést kapott, ő azonban nem éri be ennyivel. Állítólag folyamatosan hívogatja a csapattulajdonosokat, hogy beajánlja magát.

Christian Horner 20 évet volt a Red Bull csapatfőnöke, júliusban azonban kirúgták az energiaitalos istállótól, kártérítésként pedig 80 millió fontot kapott, ugyanis a szerződése még öt évig érvényes volt. 

(FILES) Red Bull Racing's British team principal Christian Horner is seen before the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England on July 9, 2023. Christian Horner is to leave his role as Red Bull team principal with immediate effect after 20 years, the Formula One team announced on July 9, 2025. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
Christian Horner 20 év után távozott a Red Bulltól
Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Az angol csapatfőnök, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak a csapat szemmel látható hullámvölgye után tudták kitenni a szűrét.

Horner kétségbeesetten kapaszkodik a Forma–1-be

Horner vezetése alatt a Red Bull nyolc egyéni világbajnoki címet nyert: Sebastian Vettellel 2010 és 2013 között sorozatban négyszer diadalmaskodott, míg a holland Max Verstappen 2021 és 2024 között szintén zsinórban négyszer végzett az élen. Emellett a Red Bull hatszor nyerte meg a konstruktőri világbajnoki címet is a Forma–1-ben.

Horner mesés végkielégítést kapott, ennek ellenére nem tudja elengedni a száguldó cirkuszt, ezért mindent megtesz, hogy visszatérhessen a Forma–1-be. Az Aston Martin is azon csapatok között volt, amelyeket kapcsolatba hoztak Hornerrel, de Andy Cowell vezérigazgató kijelentette, hogy nincs rá szüksége. 

Úgy tűnik, Christian szinte minden csapattulajdonost felhív. Kijelenthetem, hogy nincsenek jövőbeli terveink Christian operatív vagy befektetői szerepkörben való részvételére” 

mondta a Szingapúri Nagydíj előtt az Aston Martin vezérigazgatója. 

Ayao Komacu, a Haas csapatfőnöke a hét elején elárulta, hogy Horner megkereste a csapatot egy lehetséges szerepvállalással kapcsolatban. Komacu azonban világossá tette, hogy Horner nem csatlakozik hozzájuk.

A csapat egyik embere puhatolózó beszélgetést folytatott vele, de ennyi volt, semmi több nem történt. Véget ért a dolog”

 – jelentette ki a Haas csapatfőnöke. 

A Haas csapatfőnöke is nemet mondott Christian Hornerre
A Haas csapatfőnöke is nemet mondott Christian Hornerre
Fotó: Piotr Zajac/NurPhoto via AFP

James Vowles, a Williams csapatfőnöke azt mondta, hogy Horner nem kereste meg csapatát, mellette pedig azt sugallta, hogy akkor sem érdeklődnének iránta, ha felajánlaná a szolgálatait. „Nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi struktúránkkal, ami működik. Nem látok okot arra, hogy ezen változtassunk” – erősítette meg Vowles.

Mindeközben Steve Nielsen, az Alpine ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy Flavio Briatore, a francia csapat ügyvezető tanácsadója és tényleges vezetője remek kapcsolatot ápol Hornerrel.

Nem tudom, miről szoktak beszélni. Csak annyit tudok, hogy nincsenek tervek arra, hogy Christian az Alpine-hoz jöjjön, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog megtörténni” 

– mondta. 

Horner híres volt a Forma-1 iránti elkötelezettségéről, a Red Bullnál töltött 20 éves időszaka alatt egyetlen nagydíjat sem hagyott ki. Az 51 éves szakember a távozása óta még senkinek sem adott interjút, de nagyon úgy tűnik, hogy nem tétlenkedik. 

