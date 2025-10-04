Christian Horner 20 évet volt a Red Bull csapatfőnöke, júliusban azonban kirúgták az energiaitalos istállótól, kártérítésként pedig 80 millió fontot kapott, ugyanis a szerződése még öt évig érvényes volt.

Christian Horner 20 év után távozott a Red Bulltól

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Az angol csapatfőnök, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak a csapat szemmel látható hullámvölgye után tudták kitenni a szűrét.

Horner kétségbeesetten kapaszkodik a Forma–1-be

Horner vezetése alatt a Red Bull nyolc egyéni világbajnoki címet nyert: Sebastian Vettellel 2010 és 2013 között sorozatban négyszer diadalmaskodott, míg a holland Max Verstappen 2021 és 2024 között szintén zsinórban négyszer végzett az élen. Emellett a Red Bull hatszor nyerte meg a konstruktőri világbajnoki címet is a Forma–1-ben.

Horner mesés végkielégítést kapott, ennek ellenére nem tudja elengedni a száguldó cirkuszt, ezért mindent megtesz, hogy visszatérhessen a Forma–1-be. Az Aston Martin is azon csapatok között volt, amelyeket kapcsolatba hoztak Hornerrel, de Andy Cowell vezérigazgató kijelentette, hogy nincs rá szüksége.

Úgy tűnik, Christian szinte minden csapattulajdonost felhív. Kijelenthetem, hogy nincsenek jövőbeli terveink Christian operatív vagy befektetői szerepkörben való részvételére”

– mondta a Szingapúri Nagydíj előtt az Aston Martin vezérigazgatója.

Ayao Komacu, a Haas csapatfőnöke a hét elején elárulta, hogy Horner megkereste a csapatot egy lehetséges szerepvállalással kapcsolatban. Komacu azonban világossá tette, hogy Horner nem csatlakozik hozzájuk.

A csapat egyik embere puhatolózó beszélgetést folytatott vele, de ennyi volt, semmi több nem történt. Véget ért a dolog”

– jelentette ki a Haas csapatfőnöke.

A Haas csapatfőnöke is nemet mondott Christian Hornerre

Fotó: Piotr Zajac/NurPhoto via AFP

James Vowles, a Williams csapatfőnöke azt mondta, hogy Horner nem kereste meg csapatát, mellette pedig azt sugallta, hogy akkor sem érdeklődnének iránta, ha felajánlaná a szolgálatait. „Nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi struktúránkkal, ami működik. Nem látok okot arra, hogy ezen változtassunk” – erősítette meg Vowles.