A Forma-1-es Red Bull istálló a Brit Nagydíj után, július 9-én rúgta ki Christian Hornert. Az angol csapatfőnök, aki 2005-ös alapítása óta irányította az osztrák istálló sportügyeit, a 2024-es idény elején kirobbant szexuális zaklatási ügye miatt került a célkeresztbe, de az osztrák és thaiföldi tulajdonosok végül csak a csapat szemmel látható hullámvölgye után tudták kitenni a szűrét.

Christian Horner 20 év után távozott a Red Bulltól

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Hiányzik a Forma-1-nek a gonosz Horner

Az 51 éves brit szakember végül 60 millió eurós (kb. 23,3 milliárd forint) végkielégítést kapott, mégpedig azért, mert 2030-ig érvényes, évenként 12 millió eurót garantáló szerződése volt a Red Bullnál.

Horner az egyik legszókimondóbb ember volt a paddockban, nem riadt vissza attól, hogy hangot adjon véleményének – különösen, amikor Toto Wolffról és a Mercedesről volt szó a 2021-es rendkívül kiélezett szezonban. A Mercedes csapatfőnöke a minap a német Sport Bildnek adott interjút, melyben megkérdezték, hogy személyesen hiányzik-e neki Horner, mire ő így válaszolt:

Ezt egy kicsit túlzás lenne állítani, de Christian nélkül mindenképpen más a helyzet. Határozottan hiányzik. Szükség van karakterekre ebben a sportban is. Kell lennie egy gonosznak. Christian mindig is jó volt ebben, mert ő is jól érezte magát ebben a szerepben. Mesterien kezelte a kamerát, és tudta, hogyan használja a saját előnyére. Ez most egy kicsit hiányzik, mert jelenleg nincs semmilyen feszültség”

– idézi a RacingNews365 Toto Wolffot, aki szót ejtett Horner esetleges visszatéréséről is.

Toto Wolffnak rengeteg harca volt Christian Hornerrel

Fotó: Marwan Naamani/AFP

Mint ismert, a mesés végkielégítése ellenére Horner mindent megtesz azért, hogy visszatérhessen a Forma-1-ben. Nemrég felvette a kapcsolatot az Aston Martinnal és a Haasszal is, de egyelőre egyik csapatnál sem tartanak igényt a szolgálataira.

Nem tudom, úgy érzi-e, hogy még van mit bizonyítania. Mindenesetre azt már megmutatta, tudja, hogyan kell nyerni és bajnoki címeket szerezni. Senki sem vitathatja el a sikereit”

– tette hozzá Toto Wolff, akinek a csapata 325 ponttal a második helyen áll a konstruktőri pontversenyben.