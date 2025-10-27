A vasárnapi programot némileg át kellett szervezni, mert a Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Noah Detwiler sokkoló horrorbalesetet szenvedtek.

Noah Dettwiler nagyon súlyos sérüléseket szenvedett a horrorbalesetben

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Sokkoló horrorbaleset

Mindkettőjüket mentővel kellett a pálya klinikájára szállítani, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték őket. A világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte később átadta a spanyol Diario AS című sportlapnak mindkét versenyző orvosi jelentését.

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés. Már a pályán intubálták és újraélesztették. Bár nincs életveszélyben, állapota aggasztó, és a klinikán azonnal meg kellett műteni. Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége.

Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg.

A Dettwilert versenyeztető CIP Green Power csapat annyit közölt, hogy motorosa „jó kezekben van”, és jelenleg „több műtéten” esik át.

A baleset a felvezető körön történt, amikor Dettwiler vélhetően műszaki hibát észlelt, és emiatt lelassított. Rueda eközben nagy sebességgel érkezett mögötte, és már nem tudta elkerülni az ütközést. A szemtanúk szerint Ángel Piqueras próbálta jelezni a mögötte érkezőknek, hogy Dettwiler bajban van, de hiába integetett,

Rueda nem észlelte időben a figyelmeztetést.

Insiden ngeri membabitkan juara dunia Moto3, Jose Antonio Rueda dan pelumba dari Switzerland, Noah Dettwiler ketika sesi sighting lap di Litar Antarabangsa Sepang, hari ini. - Video SpotTV Now pic.twitter.com/OMpisaRo4Q — Berita Harian (@bharianmy) October 26, 2025

Láttam, hogy egy versenyző megállt a pálya szélén, és próbáltam jelezni a többieknek, hogy lassítsanak, de úgy tűnik, Rueda nem látta a kezem

– mondta Piqueras a futam után.

Rueda csapata, az Ajo Motorsport közölte, hogy a spanyol versenyző agyrázkódást és kéztörést szenvedett, valamint több zúzódása is van, de jelenleg stabil állapotban kezelik a kórházban.

A szomorú incidens árnyékot vetett a vasárnapi versenynapra. A Moto3-as futamot elhalasztották, de később megrendezték, míg a Moto2-es verseny a MotoGP-futam utánra került át. Sok versenyző azonban úgy érezte, talán nem lett volna szabad folytatni a nap programját.