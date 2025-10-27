Live
Nehéz szavakat találni. A Moto3-as mezőnyt sokkoló horrorbaleset rázta meg a vasárnapi Malajziai Nagydíj előtt. A svájci Noah Dettwiler és világbajnok José Antonio Rueda is súlyos sérüléseket szenvedtek, miután a rajt előtti felvezető körben összeütköztek egymással. Mindkét versenyzőt újra kellett éleszteni, mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután hosszú ideig küzdöttek a helyszínen az életükért.

A vasárnapi programot némileg át kellett szervezni, mert a Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Noah Detwiler sokkoló horrorbalesetet szenvedtek.

Noah Dettwiler nagyon súlyos sérüléseket szenvedett a horrorbalesetben 
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Sokkoló horrorbaleset

Mindkettőjüket mentővel kellett a pálya klinikájára szállítani, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték őket. A világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte később átadta a spanyol Diario AS című sportlapnak mindkét versenyző orvosi jelentését.

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés. Már a pályán intubálták és újraélesztették. Bár nincs életveszélyben, állapota aggasztó, és a klinikán azonnal meg kellett műteni.

Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége. 

Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg.

A Dettwilert versenyeztető CIP Green Power csapat annyit közölt, hogy motorosa „jó kezekben van”, és jelenleg „több műtéten” esik át.

A baleset a felvezető körön történt, amikor Dettwiler vélhetően műszaki hibát észlelt, és emiatt lelassított. Rueda eközben nagy sebességgel érkezett mögötte, és már nem tudta elkerülni az ütközést. A szemtanúk szerint Ángel Piqueras próbálta jelezni a mögötte érkezőknek, hogy Dettwiler bajban van, de hiába integetett,

 Rueda nem észlelte időben a figyelmeztetést.

Láttam, hogy egy versenyző megállt a pálya szélén, és próbáltam jelezni a többieknek, hogy lassítsanak, de úgy tűnik, Rueda nem látta a kezem 

– mondta Piqueras a futam után.

Rueda csapata, az Ajo Motorsport közölte, hogy a spanyol versenyző agyrázkódást és kéztörést szenvedett, valamint több zúzódása is van, de jelenleg stabil állapotban kezelik a kórházban.

A szomorú incidens árnyékot vetett a vasárnapi versenynapra. A Moto3-as futamot elhalasztották, de később megrendezték, míg a Moto2-es verseny a MotoGP-futam utánra került át. Sok versenyző azonban úgy érezte, talán nem lett volna szabad folytatni a nap programját.

A győztes, Taiyo Furusato elmondta: 

Próbáltam nem gondolni a történtekre, mert semmilyen információt nem kaptunk. Nagyon nehéz volt így versenyezni. 

 Piqueras hozzátette: „Furcsa és nehéz volt így pályára menni, amíg nem tudtuk, mi van velük.”

A MotoGP paddockjában több versenyző is bírálta a döntést. Az Aprilia pilótája, Marco Bezzecchi szerint „kegyetlenül nehéz volt így kezdeni a napot”, és hozzátette: „Úgy gondolom, mindannyiunknak jogunk van tudni, mi történik, hiszen mi is kimegyünk a pályára kockázatot vállalva.”  

Pecco Bagnaia, a Ducati motorosa még keményebben fogalmazott: „Nem az én dolgom meghozni ezeket a döntéseket, de biztos vagyok benne, hogy én másképp jártam volna el. Meglátni, ahogy két versenyzőt helikopterrel szállítanak el, majd néhány perccel később elindítani a fiatalokat egy tízkörös futamon – ez szerintem nem volt helyes.”

