Az előrejelzések szerint a hétvégi Forma-1-es Amerikai Nagydíjon pokoli hőséggel kell majd megküzdeniük a pilótáknak, ugyanis az átlagos hőmérséklet 30-35 Celsius-fok között alakulhat, így könnyen lehet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ismét hőségriadót rendel majd el.

A hőségriadó miatt a pilóták a legutóbbi futamon már hűtőmellényt hordták

Fotó: Lillian Suwaneumpha/AFP

Jöhet az újabb hőségriadó

A legutóbbi Szingapúri Nagydíjon a levegő hőmérséklete elérte a 31 Celsius-fokot, ezért az FIA hivatalosan hőségriadót hirdetett, ami azt jelentette, hogy a csapatoknak be kellett szerelniük az autókba a hűtőmellények működtetéséhez szükséges berendezéseket.

Bár a mellények viselése Szingapúrban még nem volt kötelező, a 2026-os szezontól viszont már az lesz.

A BBC előrejelzése szerint az austini sprinthétvégén végig tiszta égbolt várható, esőre szinte semmi esély nincs, a hőmérséklet pedig 30 Celsius-fok körül lesz, de szombaton akár 35 fokig is felkúszhat.

A szél iránya a hétvégén változni fog, pénteken a gyakorlás és a sprint kvalifikáció során a 1-es kanyarban szél fúj majd, míg az 1. szektorban lévő Esses kanyarokban jobbról balra fújó oldalszél lesz.

Szombaton a sprintfutamon és az időmérőn ez megváltozik, a szél délnyugatról fog fújni, ami közvetlen szélnek számít a hátsó egyenes végén lévő 12. kanyar fékezési zónájában. A vasárnapi futamin ez északkeleti széllökésekre változik, ami hátszélnek számít az egyenesben a fékezési zónáig.