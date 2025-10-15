Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégén az Egyesült Államokban, a texasi Austinban folytatódik a F1-es világbajnokság. A Forma-1-es Amerikai Nagydíjra pokoli forróságot jósolnak, így könnyen lehet, hogy az FIA ismét hőségriadót rendel majd el.

Az előrejelzések szerint a hétvégi Forma-1-es Amerikai Nagydíjon pokoli hőséggel kell majd megküzdeniük a pilótáknak, ugyanis az átlagos hőmérséklet 30-35 Celsius-fok között alakulhat, így könnyen lehet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ismét hőségriadót rendel majd el. 

A hőségriadó miatt a pilóták a legutóbbi futamon már hűtőmellényt hordták
A hőségriadó miatt a pilóták a legutóbbi futamon már hűtőmellényt hordták
Fotó: Lillian Suwaneumpha/AFP

Jöhet az újabb hőségriadó

A legutóbbi Szingapúri Nagydíjon a levegő hőmérséklete elérte a 31 Celsius-fokot, ezért az FIA hivatalosan hőségriadót hirdetett, ami azt jelentette, hogy a csapatoknak be kellett szerelniük az autókba a hűtőmellények működtetéséhez szükséges berendezéseket.

  • Bár a mellények viselése Szingapúrban még nem volt kötelező, a 2026-os szezontól viszont már az lesz. 

A BBC előrejelzése szerint az austini sprinthétvégén végig tiszta égbolt várható, esőre szinte semmi esély nincs, a hőmérséklet pedig 30 Celsius-fok körül lesz, de szombaton akár 35 fokig is felkúszhat.

A szél iránya a hétvégén változni fog, pénteken a gyakorlás és a sprint kvalifikáció során a 1-es kanyarban szél fúj majd, míg az 1. szektorban lévő Esses kanyarokban jobbról balra fújó oldalszél lesz. 

Szombaton a sprintfutamon és az időmérőn ez megváltozik, a szél délnyugatról fog fújni, ami közvetlen szélnek számít a hátsó egyenes végén lévő 12. kanyar fékezési zónájában. A vasárnapi futamin ez északkeleti széllökésekre változik, ami hátszélnek számít az egyenesben a fékezési zónáig.

  • kapcsolódó cikkek:
Döntött a Mercedes, ezekkel a pilótákkal kezdi a következő szezont
A világbajnok legenda 14 éves lánya lehet az évszázad első női Forma-1-es versenyzője
Botrány a Mercedesnél: George Russell megsértődött Toto Wolffra
Óriási fordulópont jöhet Schumacher pályafutásában
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!