Jenson Button 2000-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Williams csapatában, 306 F1-es futamon állt rajthoz, ezzel ő a hatodik legfoglalkoztatottabb pilóta az F1 történetében. A brit versenyző 15 győzelmet, 50 dobogós helyezést, valamint nyolc pole-pozíciót ért el pályafutása alatt, melynek csúcsára 2009-ben ért fel, amikor Brawn GP versenyzőjeként Forma-1-es világbajnoki címet nyert.

Jenson Button 2009-ben világbajnoki címet nyert a Brawn GP pilótájaként

Fotó: Marwan Naamani/AFP

Button a 2016-os szezon végeztével távozott a Forma-1-ből, ez után különböző kategóriákban versenyzett, többek között a Super GT-ben, az Extreme E-ben, valamint három alkalommal indult a Le Mans-i 24 órás versenyen is.

Visszavonul a világbajnok Jenson Button

Az elmúlt két évben Button a World Endurance Championship versenysorozatban indult, most azonban bejelentette, hogy a november 8-án megrendezésre kerülő Bahreini 8 órás versennyel lezárja profi versenyzői karrierjét, hogy más munkákra koncentrálhasson, és több időt tölthessen a családjával.

Ez lesz az utolsó versenyem. Mindig is szerettem Bahreint, ez egy rendkívül szórakoztató pálya. Annyira fogom élvezni, amennyire csak tudom, mert ez lesz a profi versenyzői karrierem vége”

– nyilatkozta Button a BBC Radio Somersetnek

„Nagyon élveztem a Jotánál töltött időt a WEC-ben, de az életem túl mozgalmas lett, és nem lenne fair sem a csapattal, sem pedig magammal szemben, ha 2026-ig folytatnám, és abban a hitben ringatnám magam, hogy lesz rá elég időm” – folytatta a Cadillac Hertz Team Jota csapatában szereplő brit pilóta.

A gyerekeim négy és hat évesek, és ha egy hétre elutazol, akkor nagyon hiányzol nekik, és ezt az időt nem lehet visszaszerezni. Úgy érzem, hogy az elmúlt pár évben sokat hiányoztam, ami jelentett gondot, mert tudtam, hogy ez fog történni, de nem vagyok hajlandó még egy szezont így tölteni”

– mondta Button, aki bár profi szinten nem fog többet versenyezni, reméli, hogy alkalmanként versenyezhet majd a saját klasszikus autóival, csak szórakozásból.

Jenson Button az utolsó profi versenyére készül

Fotó: Wan Mikhail Roslan/NurPhoto via AFP

„Vannak klasszikus autóim, amelyeket szeretek vezetni, és ez azért is izgalmas, mert az enyémek, és imádom a mechanikai aspektust. Ezek nagyon különböznek a WEC-ben és az F1-ben vezetett autóktól, igazán kapcsolódsz hozzájuk, amit imádok, fékezni és visszaváltani kell, pontosan kell kapcsolni a fokozatokat, nincs aerodinamika, és minden mechanikus” – tette hozzá a 2009-es Forma-1-es világbajnok.