Ilyet sem gyarkran látni. A GP Explorer nevű francia YouTuber-verseny – amelyet Squeezie (Lucas Hauchard) szervez Le Mans-ban – a versenyzők egymást kergették a rajtrácson a futam előtt.

Ismert influenszerek és streamerek igazi Forma-4-es autókkal versenyeznek, így bőven akad izgalom a versenyeken, de a jelek szerint már előtte is: az „ örült" versenyzők ugyanis egymást kergették a rajtrácson a futam előtt.

Amine és Anyme kergetőztek egyet e a futam előtt
Amine és Anyme kergetőztek egyet e a futam előtt
Fotó: TikTok

Kergetőzés a rajtrácson

A 2025-ös verseny harmadik felvonását múlt hét vasárnap rendezték meg a Le Mans-ban, több mint 70 000 néző előtt.

Két résztvevő — Amine és Anyme (két francia streamer) — pedig már a verseny előtt szórakoztatták a közönséget, ugyanis a rajtrácson kergették egymást nagyjából egy órával a futam rajtja előtt.

Természetesen nem verekedésről volt szó, hanem humoros pillanatokról. Ez abból is látszik, hogy a biztonságiak is nyugodtak maradtak.

@interludefrance Course poursuite entre Amine et Anyme à 1h du départ 😭 #gpexplorer ♬ son original - Interlude


 

