A Ferrari hétszeres világbajnok pilótája, Lewis Hamilton egész egyszerűen imádta Roscoe-t, tényleg családtagként kezelte, nem lehet mondani, hogy kutya egy élete lett volna. A csodaszép angol bulldognak saját Instagram-profilja van, több mint 1,4 millió követővel.

A kutya, akit egy világ gyászol: Roscoe Hamilton

Fotó: ALESSIO DE MARCO / NurPhoto

Igazi sztár volt a vegán kutya, Roscoe

Roscoe biojában ez olvasható: „Szeretek utazni, labdázni, és szeretem, ha a lányok simogatják a fenekem.” Ez a bemutatkozás is jól mutatta, mennyire különleges életet élt a kutyus.

Roscoe vegán étrendet követett, saját fekete, miniatűr Mercedes G-Wagonjával közlekedet (rendszáma: R05 COE), és gyakran utazott magánrepülőn, valamint saját születésnapi partit is tartottak neki. Hamilton gyakran magával vitte a fitneszterembe, vagy a Forma-1-es hétvégéken a paddockba is.

Az angol bulldognak még paddockbelépője is volt, amit első négylábúként kapott meg a száguldó cirkusz történetében.

A versenyző korábban úgy nyilatkozott, hogy Roscoe „a legjobb útitárs, csak aludni akar veled”. Olykor azért a hosszú repülőutakon nehézségekkel is meg kellett küzdeniük, mint amikor a kutyus jelezte, hogy ki szeretne menni. Ám az ilyen helyzetekben is mindig figyelt a kutyusra, és próbálta a lehető legkönnyebbé tenni számára az utazást.

Lewis Hamilton kutyája hónapok óta betegeskedett

Áprilisban derült ki, hogy Roscoe súlyos tüdőgyulladással küzd, amire egyedi, keleti és nyugati módszereket ötvöző, holisztikus kezelést kapott: nagy dózisú C-vitamin infúziókat és erős antibiotikumokat is alkalmaztak nála.

A négylábú állapotáról edzője, Kirstin McMillian számolt be tavasszal, hangsúlyozva, hogy minden lehetséges módon támogatják Roscoe gyógyulását, de a folyamat lassú és odafigyelést igényel.

„Roscoe ma a különleges állatorvosához megy, aki ötvözi a keleti és nyugati orvoslást. Az orvos valódi állatorvos, majd több évig tanult holisztikus módszereket, kínai orvoslást, akupunktúrát és hasonlókat. Nagy dózisú C-vitamin-infúziót kap, ami támogató kezelés, természetesen az erős antibiotikumok mellett, amiket a tüdőgyulladására kap. Az akupunktúra pedig szintén segíti a gyógyulását.”