A Ferrari hétszeres világbajnok pilótája, Lewis Hamilton egész egyszerűen imádta Roscoe-t, tényleg családtagként kezelte, nem lehet mondani, hogy kutya egy élete lett volna. A csodaszép angol bulldognak saját Instagram-profilja van, több mint 1,4 millió követővel.
Roscoe biojában ez olvasható: „Szeretek utazni, labdázni, és szeretem, ha a lányok simogatják a fenekem.” Ez a bemutatkozás is jól mutatta, mennyire különleges életet élt a kutyus.
Roscoe vegán étrendet követett, saját fekete, miniatűr Mercedes G-Wagonjával közlekedet (rendszáma: R05 COE), és gyakran utazott magánrepülőn, valamint saját születésnapi partit is tartottak neki. Hamilton gyakran magával vitte a fitneszterembe, vagy a Forma-1-es hétvégéken a paddockba is.
Az angol bulldognak még paddockbelépője is volt, amit első négylábúként kapott meg a száguldó cirkusz történetében.
A versenyző korábban úgy nyilatkozott, hogy Roscoe „a legjobb útitárs, csak aludni akar veled”. Olykor azért a hosszú repülőutakon nehézségekkel is meg kellett küzdeniük, mint amikor a kutyus jelezte, hogy ki szeretne menni. Ám az ilyen helyzetekben is mindig figyelt a kutyusra, és próbálta a lehető legkönnyebbé tenni számára az utazást.
Áprilisban derült ki, hogy Roscoe súlyos tüdőgyulladással küzd, amire egyedi, keleti és nyugati módszereket ötvöző, holisztikus kezelést kapott: nagy dózisú C-vitamin infúziókat és erős antibiotikumokat is alkalmaztak nála.
A négylábú állapotáról edzője, Kirstin McMillian számolt be tavasszal, hangsúlyozva, hogy minden lehetséges módon támogatják Roscoe gyógyulását, de a folyamat lassú és odafigyelést igényel.
„Roscoe ma a különleges állatorvosához megy, aki ötvözi a keleti és nyugati orvoslást. Az orvos valódi állatorvos, majd több évig tanult holisztikus módszereket, kínai orvoslást, akupunktúrát és hasonlókat. Nagy dózisú C-vitamin-infúziót kap, ami támogató kezelés, természetesen az erős antibiotikumok mellett, amiket a tüdőgyulladására kap. Az akupunktúra pedig szintén segíti a gyógyulását.”
Az elmúlt hetekben újabb aggasztó hírek érkeztek a kutya állapotáról: Hamilton egy képet osztott meg Roscoe-ról, aki egy állatklinikán, pokrócba bugyolálva várta az ellátást. Az F1-sztár így fogalmazott:
Néhány igazán ijesztő órán vagyunk túl, mindenki tartsa Roscoe-t a gondolataiban!
Mint később kiderült, a vizsgálatok idejére nyugtatókkal megállították Roscoe szívét. Miután végeztek az orvosok, újraindították azt, de kómában tartották.
„Nem tudjuk, hogy valaha is visszatér-e innen. Holnap megpróbáljuk felébreszteni. Mellette vagyok, és szeretném megköszönni, hogy ennyien aggódtok érte” – írta Hamilton.
A brit versenyző múlt hét pénteken kénytelen volt lemondani a mugellói Pirelli-gumitesztet, így Csou Kuan-jü, a Ferrari tartalékpilótája ugrott be helyette. Hamilton ráadásul a szombati milánói Ferrari-divatbemutatót sem tudta meglátogatni, mert úgy érezte, Roscoe mellett kell lennie.
„Le vagyok sújtva, hogy személyesen nem láthattam a Ferrari Style divatbemutatót ma. Még az élő közvetítésből is látszott, hogy a selymek, kasmírok és farmer hihetetlen volt. Nagyszerű volt látni Rocco Iannone víziójának megvalósulását. Gratulálok a Ferrari Style csapatának a nagyszerű bemutatóhoz."
Roscoe halála előtt igazán különleges jelenet zajlott le a színfalak mögött, amely nem a köridőkről, nem az aerodinamikáról, hanem a barátságról, a hűségről és a szeretetről szólt, amelynek a főszereplője Charles Leclerc és Lewis Hamilton mellett a két Forma-1-es sztár két kutyája volt.
A monacói pilóta ugyanis úgy érezte, hogy barátja, Lewis Hamilton hangol bulldogja támogatásra szorul kórházi kezelése alatt. Leclerc tudta, hogy a látogatások számát szigorúan korlátozzák, hiszen Roscoe felépülését a nyugalom segítheti leginkább.
Mégis, a monacói pilóta úgy érzete, hogy Leo kutyája látni akarja a barátját. Amikor Leo belépett Roscoe szobájába, azonnal körbeszimatolta, majd odabújt a fekvő bulldoghoz.
Az eset után nemcsak a versenyzők, hanem a csapattagok és rajongók is meghatódva figyelték, ahogy két világsztár kutya – Leo és Roscoe – elbúcsúzott egymástól. A Ferrari hétszeres világbajnok brit versenyzője meghatódva köszönte meg Leclerc gesztusát.
A Ferrari pilótája mindent elkövetett azért, hogy megmentse szeretett kutyusát, de hétfőn érkezett a szomorú hír a nagyvilág számára is, miszerint Hamilton örökre elveszítette szeretett kutyáját, Roscoe-t.
Tegnap este elvesztettem a legjobb barátomat. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyi éven át szerettétek őt. Roscoe mindörökké
– osztotta meg szívszorító posztjában Hamilton, hogy házikedvence többé már nem lehet vele.
„Négy nap lélegeztetőgépen töltött küzdelem után, amikor minden erejével harcolt, meg kellett hoznom életem legnehezebb döntését, és búcsút kellett mondanom Roscoe-nak.
Egészen a legvégéig küzdött, soha nem adta fel. Az, hogy Roscoe az életem részévé vált, életem legjobb döntése volt, és örökké őrizni fogom a közösen megélt emlékeket.
Ilyen mélyen szeretni és viszonzásul ilyen mély szeretetet kapni csodálatos ajándék volt. Köszönöm mindenkinek a szeretetet és támogatást, amit az évek során Roscoe felé mutattatok. Különleges érzés volt ezt megtapasztalni. Vasárnap este halt meg, a karjaimban.”
A kutya Instagram oldalán így búcsúzott tőle:
Roscoe Hamilton tegnap este 9:20-kor hunyt el édesapja karjaiban. Mindannyiótokat nagyon szeretett.
Roscoe halála nemcsak Hamilton, hanem a Forma-1 rajongói számára is nagy veszteséget jelent. Az évek során reklámokban is szerepelt, idén nyáron pedig ő is felbukkant az F1 című mozifilmben. Nem is lehet kérdés, hogy Roscoe az F1 világának leghíresebb és talán a legjobban szeretett állati szereplője volt. Lewis Hamilton tragédiáról szóló bejegyzését 9,2 millióan lájkolták az Instagramon, míg Roscoe oldalán az utolsó bejegyzés 1,9 millió reakciót kapott.
