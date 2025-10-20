Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Lando Norris a vasárnapi futam jelentős részében Charles Leclerc-t üldözte, akit az utolsó körökben meg tudott előzni, így megszerezte a második helyet Max Verstappen mögött. A McLaren brit pilótája azonban már a futam korai szakaszában három pályaelhagyási figyelmeztetést is begyűjtött, melynek köszönhetően egy esetleges büntetés fenyegetésében kellett versenyeznie.

Lando Norris végül megelőzte Charles Leclerc-t, mégis bosszús volt a futam után

Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lando Norris és George Russell is a szabályokat szidta

Az Amerikai Nagydíj során a pálya határainak betartását szigorúan ellenőrizték: három figyelmeztetés után a versenyzők automatikusan öt másodperces időbüntetést kaptak. A McLaren brit pilótája már a futam első tíz körében háromszor is túllépte a pálya határait, többek között a 9-es kanyar dombos szakaszán, valamint az utolsó két kanyarban.

Norris elismerte, hogy nem volt eléggé körültekintő, ugyanakkor azt a szabályt kritizálta, amely szerint a versenyzésért is büntetés járhat.

Ez az egyik legostobább szabályunk. Arra biztatnak minket, hogy versenyezzünk, de ha túl keményen tesszük, büntetést kapunk érte.

Az egyik figyelmeztetésemet azért kaptam, mert megpróbáltam kívülről megelőzni Leclerc-t, és még időt is vesztettem közben” – panaszkodott az egyéni pontversenyben második helyen álló brit.

Lando Norris dühös az F1 szabálya miatt

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Norris honfitársa, George Russell is egyetértett az elhangzottakkal. A formula.hu megírta, hogy a Mercedes pilótája a szombati sprintfutamon került hasonló helyzetbe, amikor szintén Leclerc-rel csatázott. A Szingapúri Nagydíj győztese szerint a szabály nem tesz különbséget aközött, ha valaki előnyhöz jut, vagy épp hátrányba kerül a pályaelhagyás következtében, és ezt egyáltalán nem tartja igazságosnak.

A brit versenyzők kritikái ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a szigorú szabályok gátat szabnak az izgalmas, kemény küzdelmeknek. Ha többen is erőteljesebben felszólalnak ezek ellen, akkor elképzelhető, hogy a szabályalkotók a jövőben kénytelenek lesznek finomítani a jelenlegi rendszeren.