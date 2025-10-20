Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Amerikai Nagydíj Max Verstappen rajt-cél győzelmével zárult. Az austini futamon Lando Norris és George Russell is a szigorú pályaelhagyási szabályokat bírálták, szerintük ezek ellehetetlenítik az igazi versenyzést.

Lando Norris a vasárnapi futam jelentős részében Charles Leclerc-t üldözte, akit az utolsó körökben meg tudott előzni, így megszerezte a második helyet Max Verstappen mögött. A McLaren brit pilótája azonban már a futam korai szakaszában három pályaelhagyási figyelmeztetést is begyűjtött, melynek köszönhetően egy esetleges büntetés fenyegetésében kellett versenyeznie.

Lando Norris végül megelőzte Charles Leclerc-t, mégis bosszús volt a futam után
Lando Norris végül megelőzte Charles Leclerc-t, mégis bosszús volt a futam után
Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lando Norris és George Russell is a szabályokat szidta

Az Amerikai Nagydíj során a pálya határainak betartását szigorúan ellenőrizték: három figyelmeztetés után a versenyzők automatikusan öt másodperces időbüntetést kaptak. A McLaren brit pilótája már a futam első tíz körében háromszor is túllépte a pálya határait, többek között a 9-es kanyar dombos szakaszán, valamint az utolsó két kanyarban.

Norris elismerte, hogy nem volt eléggé körültekintő, ugyanakkor azt a szabályt kritizálta, amely szerint a versenyzésért is büntetés járhat. 

Ez az egyik legostobább szabályunk. Arra biztatnak minket, hogy versenyezzünk, de ha túl keményen tesszük, büntetést kapunk érte. 

Az egyik figyelmeztetésemet azért kaptam, mert megpróbáltam kívülről megelőzni Leclerc-t, és még időt is vesztettem közben” – panaszkodott az egyéni pontversenyben második helyen álló brit.

Charles Leclerc of Ferrari and Lando Norris of McLaren ahead of the Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan on September 21, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Lando Norris dühös az F1 szabálya miatt
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Norris honfitársa, George Russell is egyetértett az elhangzottakkal. A formula.hu megírta, hogy a Mercedes pilótája a szombati sprintfutamon került hasonló helyzetbe, amikor szintén Leclerc-rel csatázott. A Szingapúri Nagydíj győztese szerint a szabály nem tesz különbséget aközött, ha valaki előnyhöz jut, vagy épp hátrányba kerül a pályaelhagyás következtében, és ezt egyáltalán nem tartja igazságosnak.

A brit versenyzők kritikái ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a szigorú szabályok gátat szabnak az izgalmas, kemény küzdelmeknek. Ha többen is erőteljesebben felszólalnak ezek ellen, akkor elképzelhető, hogy a szabályalkotók a jövőben kénytelenek lesznek finomítani a jelenlegi rendszeren.

  • Kapcsolódó cikkek
A kannibál Max Verstappen az amerikai hőségben sem hagyta magát lefékezni
Súlyos büntetést kapott a Forma-1-es sztár az Amerikai Nagydíj után
Piszkos húzással próbálták segíteni Verstappent: súlyosan megbüntették a Red Bullt az Amerikai Nagydíjon

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!