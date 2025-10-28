Lando Norris szexi barátnője, Margarida „Magui” Corceiro gyakran a helyszínen tekinti meg szerelme F1-es versenyét, a dögös szőke bombázó a Hungaroringen is ott volt, amikor párja megnyerte az idei Magyar Nagydíjat.

Lando Norris barátnője, Margarida Corceiro kihagyta Mexikói Nagydíjat

Fotó: ANNA SZILAGYI / POOL

Lando Norris szexi barátnője nem volt ott Mexikóban

A McLaren pilótája óriási fölénnyel nyerte meg a Mexikói Nagydíjat, ezzel egyetlen ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontverseny élén. A vb-esélyes sztár párja rendszeresen feltűnik a paddockban, a portugál szépség azonban Mexikóban nem volt jelen, mert éppen Londonban ünnepelte a 23. születésnapját – vette észre a Metropol. Corceiro így lemaradt párja futamgyőzelméről, és azt sem láthatta élőben, hogy a mexikói szurkolók durván kifütyülték a szerelmét.

Dúl a szerelem Lando Norris és Margarida Corceiro között

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Érthetően Norris sem tudott ott lenni a barátnője születésnapján, de a brit versenyző korábbi nyilatkozata szerint jelenleg dúl a szerelem közöttük.

Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek”

– mondta Norris, miután a Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a csodaszép modellel, akivel korábban szakítottak, majd ismét egy pár lettek.