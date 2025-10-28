Live
A Forma-1-es Mexikói Nagydíjat óriási fölénnyel nyerte a McLaren sztárja, akinek a gyönyörű barátnője személyesen nem gratulálhatott a helyszínen. Lando Norris szerelme, Margarida „Magui” Corceiro a versenyhétvége idején Londonban ünnepelte a saját születésnapját, így arról is lemaradt, hogy párját durván kifütyülte a mexikói közönség.

Lando Norris szexi barátnője, Margarida „Magui” Corceiro gyakran a helyszínen tekinti meg szerelme F1-es versenyét, a dögös szőke bombázó a Hungaroringen is ott volt, amikor párja megnyerte az idei Magyar Nagydíjat.

Margarida Corceiro (L), Portuguese television actress and model and girlfriend of McLaren's British driver Lando Norris (not in picture) follows the race during the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by ANNA SZILAGYI / POOL / AFP)
Lando Norris barátnője, Margarida Corceiro kihagyta Mexikói Nagydíjat
Fotó: ANNA SZILAGYI / POOL

Lando Norris szexi barátnője nem volt ott Mexikóban

A McLaren pilótája óriási fölénnyel nyerte meg a Mexikói Nagydíjat, ezzel egyetlen ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontverseny élén. A vb-esélyes sztár párja rendszeresen feltűnik a paddockban, a portugál szépség azonban Mexikóban nem volt jelen, mert éppen Londonban ünnepelte a 23. születésnapját – vette észre a Metropol. Corceiro így lemaradt párja futamgyőzelméről, és azt sem láthatta élőben, hogy a mexikói szurkolók durván kifütyülték a szerelmét. 

McLaren F1 Team driver #4 Lando Norris (GBR) and Margarida Corceiro are at the 2025 Formula 1 Singapore Grand Prix, round 18 of the 2025 FIA Formula 1 World Championship, at Marina Bay Street Circuit in Singapore, on October 4, 2025. (Photo by Wan Mikhail Roslan/NurPhoto) (Photo by Wan Mikhail Roslan / NurPhoto via AFP)
Dúl a szerelem Lando Norris és Margarida Corceiro között
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Érthetően Norris sem tudott ott lenni a barátnője születésnapján, de a brit versenyző korábbi nyilatkozata szerint jelenleg dúl a szerelem közöttük.

Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek” 

– mondta Norris, miután a Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a csodaszép modellel, akivel korábban szakítottak, majd ismét egy pár lettek.

Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

