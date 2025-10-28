Lando Norris szexi barátnője, Margarida „Magui” Corceiro gyakran a helyszínen tekinti meg szerelme F1-es versenyét, a dögös szőke bombázó a Hungaroringen is ott volt, amikor párja megnyerte az idei Magyar Nagydíjat.
Lando Norris szexi barátnője nem volt ott Mexikóban
A McLaren pilótája óriási fölénnyel nyerte meg a Mexikói Nagydíjat, ezzel egyetlen ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontverseny élén. A vb-esélyes sztár párja rendszeresen feltűnik a paddockban, a portugál szépség azonban Mexikóban nem volt jelen, mert éppen Londonban ünnepelte a 23. születésnapját – vette észre a Metropol. Corceiro így lemaradt párja futamgyőzelméről, és azt sem láthatta élőben, hogy a mexikói szurkolók durván kifütyülték a szerelmét.
Érthetően Norris sem tudott ott lenni a barátnője születésnapján, de a brit versenyző korábbi nyilatkozata szerint jelenleg dúl a szerelem közöttük.
Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek”
– mondta Norris, miután a Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a csodaszép modellel, akivel korábban szakítottak, majd ismét egy pár lettek.
