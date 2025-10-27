Lando Norris hengerelt a Mexikói Nagydíjon, a McLaren brit pilótája elképesztő fölénnyel aratott rajt-cél győzelmet, sikerének köszönhetően pedig egy ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontversenyben.
Lando Norrist megalázták Mexikóban
Hiába aratott magabiztos győzelmet, Norris sikerének nem örült túlzottan a mexikói közönség, amely kétszer is durván kifütyülte a vb-esélyest.
A szurkolók nemtetszése először a Foro Sol stadionrészben készült interjú során mutatkozott meg, majd a dobogós ceremónián is megismétlődött a kellemetlen eset. „Egyik hétvégéről a másikra haladok. Elégedett vagyok és magamra koncentrálok. Lehajtott fejjel dolgozom tovább, nem foglalkozom a külső zajokkal. Ez a hozzáállás most működik, így nincs okom panaszra” – reagált higgadtan a 25 éves sztár a kifütyülésére, ám az F1-es szakértők közül többen is felháborodtak a történtek miatt.
Gyűlölöm a kifütyülést. Korábban, amikor Verstappent fütyülték ki egyes versenyeken, ugyanígy éreztem.
Ez egyszerűen helytelen” – magyarázta Karun Chandhok.
„Szurkoljanak hangosabban a kedvencüknek, de ne fütyüljék ki a többieket. Amit Norris ma bemutatott, az egy mesteri teljesítmény volt. Rendben, hogy nagy előnnyel nyert, és talán nem ez volt a leglátványosabb verseny, de ez akkor is tiszteletet érdemel” – idézte a motorsport.hu Jamie Chadwick szavait.
Lando Norrisnak ez volt az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával, Oscar Piastrival szemben.
A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik.
Kapcsolódó cikkek
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!