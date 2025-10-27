Live
A Forma-1-es Mexikói Nagydíjon a McLaren brit pilótája rajt-cél győzelmet aratott. Lando Norris sikerének azonban nem mindenki örült, a hazai közönség durván kifütyülte a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesét.

Lando Norris hengerelt a Mexikói Nagydíjon, a McLaren brit pilótája elképesztő fölénnyel aratott rajt-cél győzelmet, sikerének köszönhetően pedig egy ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontversenyben.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat
Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Lando Norrist megalázták Mexikóban

Hiába aratott magabiztos győzelmet, Norris sikerének nem örült túlzottan a mexikói közönség, amely kétszer is durván kifütyülte a vb-esélyest. 

A szurkolók nemtetszése először a Foro Sol stadionrészben készült interjú során mutatkozott meg, majd a dobogós ceremónián is megismétlődött a kellemetlen eset. „Egyik hétvégéről a másikra haladok. Elégedett vagyok és magamra koncentrálok. Lehajtott fejjel dolgozom tovább, nem foglalkozom a külső zajokkal. Ez a hozzáállás most működik, így nincs okom panaszra” – reagált higgadtan a 25 éves sztár a kifütyülésére, ám az F1-es szakértők közül többen is felháborodtak a történtek miatt.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 26: (L-R) Second placed Charles Leclerc of Ferrari, Andrew Jarvis, race winner Lando Norris of McLaren and third placed Max Verstappen of Red Bull take part in the podium ceremony during the F1 Grand Prix of Mexico, at Autodromo Hermanos Rodriguez, in Mexico City, Mexico on October 26, 2025. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
Lando Norris mögött Charles Leclerc és Max Verstappen végzett a Mexikói Nagydíjon
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Gyűlölöm a kifütyülést. Korábban, amikor Verstappent fütyülték ki egyes versenyeken, ugyanígy éreztem. 

Ez egyszerűen helytelen” – magyarázta Karun Chandhok.

„Szurkoljanak hangosabban a kedvencüknek, de ne fütyüljék ki a többieket. Amit Norris ma bemutatott, az egy mesteri teljesítmény volt. Rendben, hogy nagy előnnyel nyert, és talán nem ez volt a leglátványosabb verseny, de ez akkor is tiszteletet érdemel” – idézte a motorsport.hu Jamie Chadwick szavait.

Lando Norrisnak ez volt az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával, Oscar Piastrival szemben.

A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik.

