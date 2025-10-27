Lando Norris hengerelt a Mexikói Nagydíjon, a McLaren brit pilótája elképesztő fölénnyel aratott rajt-cél győzelmet, sikerének köszönhetően pedig egy ponttal megelőzte csapattársát, Oscar Piastrit az egyéni pontversenyben.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Lando Norrist megalázták Mexikóban

Hiába aratott magabiztos győzelmet, Norris sikerének nem örült túlzottan a mexikói közönség, amely kétszer is durván kifütyülte a vb-esélyest.

A szurkolók nemtetszése először a Foro Sol stadionrészben készült interjú során mutatkozott meg, majd a dobogós ceremónián is megismétlődött a kellemetlen eset. „Egyik hétvégéről a másikra haladok. Elégedett vagyok és magamra koncentrálok. Lehajtott fejjel dolgozom tovább, nem foglalkozom a külső zajokkal. Ez a hozzáállás most működik, így nincs okom panaszra” – reagált higgadtan a 25 éves sztár a kifütyülésére, ám az F1-es szakértők közül többen is felháborodtak a történtek miatt.

Lando Norris mögött Charles Leclerc és Max Verstappen végzett a Mexikói Nagydíjon

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Gyűlölöm a kifütyülést. Korábban, amikor Verstappent fütyülték ki egyes versenyeken, ugyanígy éreztem.

Ez egyszerűen helytelen” – magyarázta Karun Chandhok.

„Szurkoljanak hangosabban a kedvencüknek, de ne fütyüljék ki a többieket. Amit Norris ma bemutatott, az egy mesteri teljesítmény volt. Rendben, hogy nagy előnnyel nyert, és talán nem ez volt a leglátványosabb verseny, de ez akkor is tiszteletet érdemel” – idézte a motorsport.hu Jamie Chadwick szavait.

Lando Norrisnak ez volt az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával, Oscar Piastrival szemben.

A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik.

