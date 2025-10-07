Lewis Hamilton hetedikként ért célba a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, ám a leintés után öt másodperces időbüntetést kapott, mert sorozatosan elhagyta a pályát, a versenybíróság pedig ennek indoklásaként nem fogadta el, hogy a hétszeres világbajnok fékhibával küzdött. Hamilton így hivatalosan nyolcadik lett, a hetedik pozíciót pedig az Aston Martin veteránja, Fernando Alonso kapta meg.

Lewis Hamiltont megbüntették Szingapúrban

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Fernando Alonso káromkodva dühöngött, Lewis Hamilton megsértődött

A Ferrari pilótájának tempója olyannyira lassult, hogy az utolsó másfél körben az Alonsóval szembeni 40 másodperces előnye is rendkívüli mértékben fogyott. A kétszeres vb-győztes spanyolt fel is dühítette, ahogy Hamilton elkeseredetten ragaszkodott a pozíciójához, dühében a csapatrádión keresztül korholta a britet.

Nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Komolyan nem hiszem el, b*zdmeg. Nem hiszem el, b*zdmeg. Biztonságos fék nélkül vezetni?

A hetediken kellett volna végeznem, b*ssza meg. Így nem lehet vezetni. Tegnap a piros zászlót nem tisztelte, most meg úgy vezet, mintha az övé lenne a pálya. Túlzásba esett egy kicsit” – fakadt ki káromkodva Alonso.

Fernando Alonso nem finomkodott Lewis Hamiltonnal kapcsolatban

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Hamilton a közösségi médiában egy bejegyzéssel válaszolt riválisának, a Ferrari versenyzője a Fél lábbal a sírban című filmből kölcsönzött egy idézetet, amellyel az Alonso által szajkózott „nem hiszem el” kifejezést próbálta gúnyolni. A hétszeres világbajnok a „18 év” feliratot is odabiggyesztette, utalva rá, hogy 2007-ben még csapattársak voltak Alonsóval a McLarennél.

Kapcsolódó cikkek