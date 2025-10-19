Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Amerikai Nagydíj szombaton rendezett sprintfutama egy óriási tömegbalesettel indult, melynek következtében hárman is kiestek. Lewis Hamilton tragikus balesetet szenvedhetett volna, ám az autón lévő biztonsági eszköznek köszönhetően elkerülte, hogy egy hatalmas törmelékdarab fejen találja.

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutama ritkán látható balesettel indult. A tömegkarambolnak a világbajnoki cím két nagy esélyese lett a vesztese, ugyanis mindkét McLaren-pilóta, az egyéni összetettben vezető Oscar Piastri, valamint a második Lando Norris is kiesett. Rajtuk kívül még Fernando Alonso sem folytathatta, Lewis Hamilton viszont igen, ám a hétszeres világbajnok akár végzetes sérülést is szenvedhetett volna.

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán történt tömegbalesetet Lewis Hamilton sikeresen átvészelte
A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán történt tömegbalesetet Lewis Hamilton sikeresen átvészelte
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lewis Hamiltont megmentette az autója

Az első kanyarban történt baleset során a Sauber német pilótája, Nico Hülkenberg keresztbe fordult a pályán, eltalálva az egyik McLarent, amely így kiütötte a másikat. A 8. helyről induló Hamilton közvetlenül mögöttük haladt, és a fedélzeti kamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor egy nagy szénszálas törmelékdarab repült a feje felé. 

Szerencséjére a titánból készült halo (glória) eltérítette az elemet, így a hétszeres világbajnok elkerülte a súlyos sérülést.

A pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági eszközt 2018-ban vezették be hivatalosan, 

és ismét bebizonyosodott, hogy nélkülözhetetlen eleme az F1-es autóknak, hiszen súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz számos balesetben bizonyította életmentő szerepét, mint például Romain Grosjean esetében a 2020-as bahreini nagydíjon, vagy Lewis Hamilton és Max Verstappen 2021-es monzai ütközésénél. 

Kapcsolódó cikkek

A Mercedes pilótája pokolian szenvedett a sprintidőmérőn
Piros zászló az időmérőn is, nagy bajba került a pontversenyben vezető Piastri
Az Amerikai Nagydíj előtt Budapestről is posztoltak a Forma-1 illetékesei

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!