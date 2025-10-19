A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutama ritkán látható balesettel indult. A tömegkarambolnak a világbajnoki cím két nagy esélyese lett a vesztese, ugyanis mindkét McLaren-pilóta, az egyéni összetettben vezető Oscar Piastri, valamint a második Lando Norris is kiesett. Rajtuk kívül még Fernando Alonso sem folytathatta, Lewis Hamilton viszont igen, ám a hétszeres világbajnok akár végzetes sérülést is szenvedhetett volna.

Lewis Hamiltont megmentette az autója

Az első kanyarban történt baleset során a Sauber német pilótája, Nico Hülkenberg keresztbe fordult a pályán, eltalálva az egyik McLarent, amely így kiütötte a másikat. A 8. helyről induló Hamilton közvetlenül mögöttük haladt, és a fedélzeti kamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor egy nagy szénszálas törmelékdarab repült a feje felé.

Szerencséjére a titánból készült halo (glória) eltérítette az elemet, így a hétszeres világbajnok elkerülte a súlyos sérülést.

Halo saving Lewis Hamilton from being struck by a piece of carbon fibre in Austin 🙏 pic.twitter.com/K6MZCd903j — Autosport (@autosport) October 18, 2025

A pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági eszközt 2018-ban vezették be hivatalosan,

és ismét bebizonyosodott, hogy nélkülözhetetlen eleme az F1-es autóknak, hiszen súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz számos balesetben bizonyította életmentő szerepét, mint például Romain Grosjean esetében a 2020-as bahreini nagydíjon, vagy Lewis Hamilton és Max Verstappen 2021-es monzai ütközésénél.

