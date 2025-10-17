A Mercedes nemrég bejelentette, hogy George Russell és Andrea Kimi Antonelli 2026-ban is a csapat tagjai maradnak: de hogy jön ide Lewis Hamilton?

George Russel kiszakadt Lewis Hamilton árnyékából

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Toto Wolff Lewis Hamilton öltözködésével példálózott

A döntés lezárta azokat a találgatásokat, amelyek Max Verstappen esetleges jövőbeli érkezéséről szóltak. Wolff szerint a csapat mindig bízott Russell képességeiben, és most is hosszú távra építenek rá - írja a Motorsport.

„Először is, hatalmas volt a felhajtás Lewis távozása és egy 18 éves versenyző érkezése körül. Valójában nem vállaltunk akkora kockázatot, mert ott volt George. Évek óta alulértékelt, talán az introvertáltabb személyisége miatt” – mondta Wolff.

A Forma-1-es csapatvezető szerint a figyelem sokáig Hamiltonra irányult: „Ha a csapattársad Lewis Hamilton, nem kapsz túl nagy figyelmet” – tette hozzá. „Ha George felvette volna Lewis divatstílusát, talán több fotó készült volna róla, de ő nem ilyen.”