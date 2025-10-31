Lewis Hamilton számára a Mexikói Nagydíj sem hozott megváltást, a hétszeres világbajnok csak a 8. helyen végzett, míg csapattársa, Charles Leclerc dobogóra állhatott. A Ferrari 40 éves sztárja ráadásul a verseny elején 10 másodperces büntetést kapott pályaelhagyással történt előnyszerzés miatt.

Lewis Hamilton Mexikóban sem járt szerencsével

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton csalásra panszkodott

A rajtnál többen is – köztük Max Verstappen, Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli – levágták az első sikánt. A Red Bull négyszeres világbajnoka visszaadta a pozíciót Hamiltonnak, a monacói pedig a későbbi futamgyőztessel, Lando Norrisszal cserélt helyet, és a McLaren mögé sorolt be, a Ferrari pilótája elé. Ezután indult Hamilton kemény rádióbeszélgetése a versenymérnökével, Riccardo Adamival – a motorsport.hu beszámolója szerint ennek részleteit nemrég tárták nyilvánosság elé.

A brit sztár már az első körben arra panaszkodott, hogy csapattársa, Leclerc előtt volt, így nem érti, miért került elé a monacói.

Ezt követően Hamilton azt kifogásolta, hogy a rajt után rengetegen szereztek előnyt a pályalevágással, és arról érdeklődött, fognak-e majd büntetést kapni az érintettek.

Többen is levágták az első kanyart a rajt után, ám Hamilton riválisait nem büntették meg

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A hatodik körben vívott csata során Hamilton és Verstappen kölcsönösen leszorították egymást az egyes és kettes kanyarban, majd a brit a 4-es kanyart elfékezte, levágta az utat, és holland riválisa elé tért vissza. Ekkor a Ferrari versenyzője azt magyarázta, hogy Verstappen leszorította és eltalálta. „Mit csinálnak azokkal, akik előnyt szereztek az egyesben?” – fakadt ki újra Hamilton a csapatrádióban, majd nagyon ideges lett, miután csak ő kapott 10 másodperces büntetést.

Ez akkora szemétség, ember. Olyan kicsi ott a tapadás, nagyon kicsi a tapadás. Mi van a többiekkel, akik csaltak? Kapott már valaki más büntetést?”

– kérdezte ingerülten a hétszeres világbajnok, aki az egyik kerékcseréjénél töltötte le a büntetését, így végül lemaradt a dobogóról és csupán a 8. helyen zárta a mexikói futamot.

A verseny után Hamilton „elég durvának” minősítette az FIA döntését, amely szerinte megfosztotta őt a dobogós helyezéstől.