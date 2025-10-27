A Forma-1-es Mexikói Nagydíj futama mindössze öt körig tartott a Racing Bulls új-zélandi pilótájának. Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainzcal ütközött, ezért a kör végén a bokszutcába hajtott, és a kerékcserét követően úgy tért vissza a pályára, hogy az 1-es kanyarban fordulva két sportbíró szaladt át előtte a pályán.

Liam Lawson a bokszkiállása után majdnem elgázolt két sportbírót a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Liam Lawson rémisztő esete a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon

„Te jó ég, vicceltek velem?! Láttátok ezt? Istenem, kiba**ottul megölhettem volna őket!” – reagált a televíziós közvetítésből kimaradt esetre a csapatrádión keresztül Lawson, aki nem sokkal később feladta az F1-es futamot, majd utána is kitért az életveszélyes incidensre. –

El sem hittem, amit láttam, majdnem elütöttem őket. Nagyon veszélyes volt!

Nyilván félrekommunikáltak valamit, de ilyesmit sosem tapasztaltam korábban, és ez elfogadhatatlan!"

Az FIA reagált a sportbírókat ért életveszélyes jelenet után

Lawson az eset után hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) mindenképp magyarázatot kell adnia, mert ilyen nem történhet meg újra. Nem sokkal később a szervezet valóban reagált is a történtekre.

„Az 1-es kanyar csúcspontján a rajtnál történtek miatt keletkezett törmelékeket a versenyirányítás szerette volna eltakarítani. A harmadik körben a sportbírók készenlétben álltak, hogy miután minden autó elhaladt a pálya azon részén, bemenjenek takarítani.

Miután kiderült, hogy Lawson kiállt a bokszutcába, a sportbírók kiküldésére vonatkozó utasításokat visszavonták és dupla sárga zászlós fázis lépett érvénybe.

Azt, hogy mi történt ezután, még vizsgáljuk" – áll az FIA közleményében.

A Forma-1-es idény november 7. és 9. között Brazíliában, sprinthétvégével folytatódik.