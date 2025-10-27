A Forma-1-es Mexikói Nagydíj futama mindössze öt körig tartott a Racing Bulls új-zélandi pilótájának. Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainzcal ütközött, ezért a kör végén a bokszutcába hajtott, és a kerékcserét követően úgy tért vissza a pályára, hogy az 1-es kanyarban fordulva két sportbíró szaladt át előtte a pályán.
Liam Lawson rémisztő esete a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon
„Te jó ég, vicceltek velem?! Láttátok ezt? Istenem, kiba**ottul megölhettem volna őket!” – reagált a televíziós közvetítésből kimaradt esetre a csapatrádión keresztül Lawson, aki nem sokkal később feladta az F1-es futamot, majd utána is kitért az életveszélyes incidensre. –
El sem hittem, amit láttam, majdnem elütöttem őket. Nagyon veszélyes volt!
Nyilván félrekommunikáltak valamit, de ilyesmit sosem tapasztaltam korábban, és ez elfogadhatatlan!"
Az FIA reagált a sportbírókat ért életveszélyes jelenet után
Lawson az eset után hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) mindenképp magyarázatot kell adnia, mert ilyen nem történhet meg újra. Nem sokkal később a szervezet valóban reagált is a történtekre.
„Az 1-es kanyar csúcspontján a rajtnál történtek miatt keletkezett törmelékeket a versenyirányítás szerette volna eltakarítani. A harmadik körben a sportbírók készenlétben álltak, hogy miután minden autó elhaladt a pálya azon részén, bemenjenek takarítani.
Miután kiderült, hogy Lawson kiállt a bokszutcába, a sportbírók kiküldésére vonatkozó utasításokat visszavonták és dupla sárga zászlós fázis lépett érvénybe.
Azt, hogy mi történt ezután, még vizsgáljuk" – áll az FIA közleményében.
A Forma-1-es idény november 7. és 9. között Brazíliában, sprinthétvégével folytatódik.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
