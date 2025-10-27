Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2025. évi Forma-1-es Mexikói Nagydíj vasárnapi futamát Liam Lawson adta fel elsőként, de a Racing Bulls pilótájának sokkal hamarabb is véget érhetett volna a versenye, ugyanis egy bokszkiállása után két sportbíró is életveszélyes módon szaladt át előtte a pályán.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj futama mindössze öt körig tartott a Racing Bulls új-zélandi pilótájának. Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainzcal ütközött, ezért a kör végén a bokszutcába hajtott, és a kerékcserét követően úgy tért vissza a pályára, hogy az 1-es kanyarban fordulva két sportbíró szaladt át előtte a pályán. 

Liam Lawson a bokszkiállása után majdnem elgázolt két sportbírót a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon
Liam Lawson a bokszkiállása után majdnem elgázolt két sportbírót a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Liam Lawson rémisztő esete a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon

„Te jó ég, vicceltek velem?! Láttátok ezt? Istenem, kiba**ottul megölhettem volna őket!” – reagált a televíziós közvetítésből kimaradt esetre a csapatrádión keresztül Lawson, aki nem sokkal később feladta az F1-es futamot, majd utána is kitért az életveszélyes incidensre. – 

El sem hittem, amit láttam, majdnem elütöttem őket. Nagyon veszélyes volt! 

Nyilván félrekommunikáltak valamit, de ilyesmit sosem tapasztaltam korábban, és ez elfogadhatatlan!"

Az FIA reagált a sportbírókat ért életveszélyes jelenet után

Lawson az eset után hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) mindenképp magyarázatot kell adnia, mert ilyen nem történhet meg újra. Nem sokkal később a szervezet valóban reagált is a történtekre.

„Az 1-es kanyar csúcspontján a rajtnál történtek miatt keletkezett törmelékeket a versenyirányítás szerette volna eltakarítani. A harmadik körben a sportbírók készenlétben álltak, hogy miután minden autó elhaladt a pálya azon részén, bemenjenek takarítani. 

Miután kiderült, hogy Lawson kiállt a bokszutcába, a sportbírók kiküldésére vonatkozó utasításokat visszavonták és dupla sárga zászlós fázis lépett érvénybe.

Azt, hogy mi történt ezután, még vizsgáljuk" – áll az FIA közleményében.

A Forma-1-es idény november 7. és 9. között Brazíliában, sprinthétvégével folytatódik.

„Nekem nincs veszítenivalóm” – Hamilton fenyegető üzenetet küldött Norrisnak
Megint kérdés közben hagyta faképnél az újságírókat a dühös F1-es pilóta
A korábban a Forma-1-re is esélyesnek tartott fiatal bevallotta, hogy megölte az apját

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!