A pálya, és általában az Forma-1 növekvő amerikai népszerűségét igyekeznek kihasználni: luxusházat húznak fel a COTA-n.

Luxusházat építenek az amerikai Forma-1-es pályára

Fotó: circuitoftheamericas.com



Luxusház a Forma-1-es pályán

Az austini helyszín – amely 2012 óta szerepel a Forma-1-es naptárban – igaz sikersztorit mondhat magáénak, az Egyesült Államok egyetlen, kimondottan az F1 számára tervezett versenypályája nagyon népszerű, amit az is jól mutat, hogy épp a hétvégén hosszabbított szerződést egészen 2034-ig.

Az első kanyarra néz majd a dombtetőről a „The Circuit” névre hallgató épület, melyben a klubtagok lakosztályai mellett étterem, konferenciaterem, fitneszközpont, tetőmedencék, kilátóterasz, verseny- és golfszimulátorok kapnak helyet

- írja a Vezess.

Luxusházat építenek az amerikai Forma-1-es pályára

Fotó: circuitoftheamericas.com

A pénzes tagokat a tervek szerint ráadásul

zárt kabinos drótkötélpályás felvonó szállítja majd a pálya felett a klubház és a bokszutcaépület között. További extra lesz, hogy – a versenyhétvégéken kívül – a klubtagok évi 250 pályanapon vezethetnek a COTA-n, ha úgy tartja kedvük.

A beruházás 2027-re készül el, a beugró összegeiről egyelőre nem szólnak a hírek, de az érdeklődök jelentkezéseit már fogadják.