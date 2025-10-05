Live
Ijesztő pillanatok. A MotoGP-ben már világbajnok Marc Márquez nagyot bukott és valószínűleg eltörte a kulcscsontját vasárnap, a gyorsaságimotoros-vb Indonéz Nagydíjon, melyet az újonc Fermin Aldeguer nyert meg.

Óriásit bukott a világbajnok sztárversenyző, Marc Márquez, aki a hírek szerint eltörte a kulcscsontját.

Marc Márquez nagyot bukott és valószínűleg eltörte a kulcscsontját
Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Marc Márquez óriásit bukott

A király kategória 27 körös versenyének rajtja után az élről induló olasz Marco Bezzecchi gyatrán rajtolt, visszaesett a hatodik helyre, majd néhány kanyar után rendkívül meggondolatlanul igyekezett előre törni és hátulról belehajtott a MotoGP immár hétszeres világbajnokának hátsó kerekébe.

Az ütközés után mindkét versenyző hatalmasat bukott, de igazán Márquez járt rosszul, aki olyan szerencsétlenül esett a jobb vállára, hogy - az előzetes vizsgálatok alapján - eltörte a kulcscsontját. A spanyol sztár vélhetőleg továbbra sem zárta a szívébe az Indonéz Nagydíjat, melyen négyszer indult, de még egyszer sem tudott célba érni.

Márquez csapata, a Ducati a verseny után közleményt adott ki, amelyben jelezte, a kiváló versenyző már vasárnap este Spanyolországba utazik.

A mai ütközésben Marc Márquez jobb kulcscsontja sérült meg. A spanyol versenyző ma este Madridba utazik, ahol további vizsgálatokat végeznek majd rajta és azokat követően döntenek az orvosok a kezelése módjáról

- írta az olasz csapat motorosáról, aki 2020-ban a szezon első versenyén a jobb felkarját törte el, melyet többször is műteni kellett.

„Nem ez a legjobb módja egy világbajnoki cím ünneplésének" - mondta kissé keserűen Márquez a pálya mellett elvégzett vizsgálatok után. -

 „Marco Bezzecchi odajött hozzám és elnézést kért. Sajnos ilyen esetek néha előfordulnak, van, hogy én követek el ilyen hibát, van, hogy más. Az biztos, hogy nem szándékosan tette, de tisztában van vele, hogy ő hibázott."

A futam első tíz körében a szintén spanyol Pedro Acosta vezetett, majd később a Gresini 20 éves újonc motorosa, Aldeguer átvette a vezetést és végül nagy fölénnyel győzött, megszerezve ezzel karrierje első futamgyőzelmét.

Moto2-ben a pontversenyben második helyen álló brazil győzött fölényesen a listavezető spanyol Manuel Gonzalez előtt, míg a Moto3-ban a vb-éllovas spanyol Jose Antonio Rueda diadalmaskodott.

Eredmények, Indonéz Nagydíj, (a sorozat honlapja alapján):
MotoGP (27 kör, 116,127 km, a dobogósok):
1. Fermin Aldeguer (spanyol, Gresini) 41:07.65 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 6.987 másodperc hátrány
3. Álex Márquez (spanyol, Gresini) 7.896 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 545 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 362, 3. Bagnaia 274

Moto2 (22 kör, 94,622 km, a dobogósok):
1. Diogo Moreira (brazil, KALEX) 34:23.800 perc
2. Manuel Gonzalez (spanyol, KALEX) 4.678 másodperc hátrány
3. Izan Guevara (spanyol,BOSCOSCURO) 7.261 mp h.
A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. González 258 pont, 2. Moreira 229, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 202

Moto3 (18 kör, 77,418 km, a dobogósok):
1. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 29:28.292 perc
2. Luca Lunetta (olasz, Honda) 29:28.597 0.305 másodperc hátrány
3. Guido Pini (olasz, KTM) 0.388 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. Rueda 340 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 231, 3. Maximo Quiles (sapnyol, Aspar) 217.

