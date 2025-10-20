A kannibál Max Verstappen az amerikai hőségben sem hagyta magát lefékezni – nem győzte dicsérni a holland címvédőt a nemzetközi sajtó az Amerikai Nagydíj után.

Max Verstappen újra csatában van a vb-címért

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Max Verstappen csodát tud tenni?

Hollandia:

De Telegraaf:

"Max Verstappen fantasztikus hétvégét koronázott meg Austinban, és életben tartotta világbajnoki álmát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2025-ös Forma-1-es szezon egy hihetetlenül látványos csúcspontot fog elérni"

AD:

"Max Verstappen megkoronázta álom hétvégéjét és nyomás alá helyezte az éllovasokat."

Nagy-Britannia:

Independent:

"Verstappen páratlan néhány napja Texasban - megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját és tovább csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben"

Guardian:

"Verstappen könnyedén nyert Austinban és fokozta a McLarenekre nehezedő nyomást"

The Sun:

"Tex-Max - Max Verstappen megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját és visszaküzdötte magát a világbajnoki címért folyó küzdelembe. Lehet, hogy meglepetés befutó lesz a pilóták vb-pontversenyében."

Daily Mail:

"Max Verstappen megállíthatatlan."

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"Verstappen, a kannibál: megnyerte az austini futamot és újra nyílttá tette a vb-t."

Corriere della Sera:

"Max (Verstappen) uralta Texast és ismét faragott a hátrányából."

Corriere dello Sport:

"Verstappen itt van. Piastri és Norris izgulhat öt futammal a vége előtt" - írja az MTI.

Repubblica:

"Verstappen győzött, nyílt a világbajnokság: van esély az újabb vb-címre."

Spanyolország:

As:

"A félelmek beigazolódtak: a pole pozícióból aratott fölényes győzelem és zökkenőmentes Egyesült Államok Nagydíja után Verstappen ott van a vb-címért zajló harcban."

Marca:

"Verstappen folytatja az üldözést: Texas után, ahol minden a terv szerint alakult számára, egyre közelebb kerül a McLarenhez"

Sport:

"Max Verstappen továbbra is megállíthatatlan, újabb fantasztikus hétvégén van túl."

Mundo deportivo:

"A holland pilóta az utóbbi négy futamot tekintve a harmadik győzelmét aratta, vasököllel uralta az austini hétvégét. Egyúttal tovább fokozta a vb-koronáért folytatott küzdelmet. Az éllovas Piastri csak ötödik lett, Norris pedig a második helyen végzett."