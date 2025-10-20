A kannibál Max Verstappen az amerikai hőségben sem hagyta magát lefékezni – nem győzte dicsérni a holland címvédőt a nemzetközi sajtó az Amerikai Nagydíj után.
Max Verstappen csodát tud tenni?
Hollandia:
De Telegraaf:
"Max Verstappen fantasztikus hétvégét koronázott meg Austinban, és életben tartotta világbajnoki álmát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2025-ös Forma-1-es szezon egy hihetetlenül látványos csúcspontot fog elérni"
AD:
"Max Verstappen megkoronázta álom hétvégéjét és nyomás alá helyezte az éllovasokat."
Nagy-Britannia:
Independent:
"Verstappen páratlan néhány napja Texasban - megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját és tovább csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben"
Guardian:
"Verstappen könnyedén nyert Austinban és fokozta a McLarenekre nehezedő nyomást"
The Sun:
"Tex-Max - Max Verstappen megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját és visszaküzdötte magát a világbajnoki címért folyó küzdelembe. Lehet, hogy meglepetés befutó lesz a pilóták vb-pontversenyében."
Daily Mail:
"Max Verstappen megállíthatatlan."
Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
"Verstappen, a kannibál: megnyerte az austini futamot és újra nyílttá tette a vb-t."
Corriere della Sera:
"Max (Verstappen) uralta Texast és ismét faragott a hátrányából."
Corriere dello Sport:
"Verstappen itt van. Piastri és Norris izgulhat öt futammal a vége előtt" - írja az MTI.
Repubblica:
"Verstappen győzött, nyílt a világbajnokság: van esély az újabb vb-címre."
Spanyolország:
As:
"A félelmek beigazolódtak: a pole pozícióból aratott fölényes győzelem és zökkenőmentes Egyesült Államok Nagydíja után Verstappen ott van a vb-címért zajló harcban."
Marca:
"Verstappen folytatja az üldözést: Texas után, ahol minden a terv szerint alakult számára, egyre közelebb kerül a McLarenhez"
Sport:
"Max Verstappen továbbra is megállíthatatlan, újabb fantasztikus hétvégén van túl."
Mundo deportivo:
"A holland pilóta az utóbbi négy futamot tekintve a harmadik győzelmét aratta, vasököllel uralta az austini hétvégét. Egyúttal tovább fokozta a vb-koronáért folytatott küzdelmet. Az éllovas Piastri csak ötödik lett, Norris pedig a második helyen végzett."
Svájc:
Blick:
"A McLaren izzad. Verstappen hátránya már csak negyven pont, ő a favorit?"
Ausztria:
Kleine Zeitung:
"A világbajnokság izgalmas lesz! Max Verstappen tökéletes hétvégéje Austinban. A holland versenyző rajt-cél győzelmet aratott és Lando Norris és Charles Leclerc előtt. A vb-címért folyó harc egyre szorosabb."
Krone:
Verstappen nem hagyta magát lefékezni az amerikai hőségben
Franciaország:
L'Équipe:
"Max Verstappen az elejétől a végéig uralta az austini futamot és megnyerte az Egyesült Államok Nagydíját"
Le Parisien:
"Max Verstappen a pole pozícióból rajtolt és győzelemmel koronázta meg tökéletes hétvégéjét az Egyesült Államokban"