Helmut Marko elárulta, hogy Max Verstappen a szezon első felében elvesztette az érdeklődését a Forma-1 iránt, amikor a Red Bull autója nem volt elég versenyképes.

Max Verstappen újra esélyes a vb-címre, a motivációja is újra a régi

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen újra motivált

A Red Bull azonban a monzai futamra hozott fejlesztésekkel újra visszatért a csúcsra, Verstappen pedig három győzelemmel és egy második hellyel újra vb-esélyessé vált. Marko szerint a holland most ismét motivált és mosolyogva versenyez – írja a Formula.

Egy ponton, amikor nem voltunk versenyképesek, azt mondanám, hogy Max egy kicsit elvesztette az érdeklődését

– mondta Marko a Sky Sports F1-nek. „Jobban érdekelte a GT-versenyzés. Szóval, hogy jó hangulatban tartsam, a Nürburgringről és hasonló dolgokról beszélgettünk.”

Az új fejlesztések és Verstappen nürburgringi sikerélménye után a négyszeres világbajnok ismét motiváltabb lett, s Marko szerint a holland teljesítménye és hozzáállása mostanra újra a régi: