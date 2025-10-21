Helmut Marko elárulta, hogy Max Verstappen a szezon első felében elvesztette az érdeklődését a Forma-1 iránt, amikor a Red Bull autója nem volt elég versenyképes.
Max Verstappen újra motivált
A Red Bull azonban a monzai futamra hozott fejlesztésekkel újra visszatért a csúcsra, Verstappen pedig három győzelemmel és egy második hellyel újra vb-esélyessé vált. Marko szerint a holland most ismét motivált és mosolyogva versenyez – írja a Formula.
Egy ponton, amikor nem voltunk versenyképesek, azt mondanám, hogy Max egy kicsit elvesztette az érdeklődését
– mondta Marko a Sky Sports F1-nek. „Jobban érdekelte a GT-versenyzés. Szóval, hogy jó hangulatban tartsam, a Nürburgringről és hasonló dolgokról beszélgettünk.”
Az új fejlesztések és Verstappen nürburgringi sikerélménye után a négyszeres világbajnok ismét motiváltabb lett, s Marko szerint a holland teljesítménye és hozzáállása mostanra újra a régi:
„Most, hogy az autó működik, és a nürburgringi győzelem is feltöltötte, két tizedet biztosan ő maga hoz a teljesítményhez. Most igazán motivált, élvezi a versenyzést. Nem hallod kiabálni a rádióban, mosolyog. Pont erre van szükségünk.”