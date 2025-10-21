Live
Ritkán hallani ennyire őszinte vallomásról. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko ugyanis elárulta, hogy Max Verstappen egy időre kiábrándult az F1-ből. Ami viszont a legfontosabb, hogy a fejlesztések és az új lendület visszahozták a motivációját.

Max Verstappen újra esélyes a vb-címre, a motivációja is újra a régi
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen újra motivált

A Red Bull azonban a monzai futamra hozott fejlesztésekkel újra visszatért a csúcsra, Verstappen pedig három győzelemmel és egy második hellyel újra vb-esélyessé vált. Marko szerint a holland most ismét motivált és mosolyogva versenyez – írja a Formula.

Egy ponton, amikor nem voltunk versenyképesek, azt mondanám, hogy Max egy kicsit elvesztette az érdeklődését

 – mondta Marko a Sky Sports F1-nek. „Jobban érdekelte a GT-versenyzés. Szóval, hogy jó hangulatban tartsam, a Nürburgringről és hasonló dolgokról beszélgettünk.”

Az új fejlesztések és Verstappen nürburgringi sikerélménye után a négyszeres világbajnok ismét motiváltabb lett, s Marko szerint a holland teljesítménye és hozzáállása mostanra újra a régi: 

„Most, hogy az autó működik, és a nürburgringi győzelem is feltöltötte, két tizedet biztosan ő maga hoz a teljesítményhez. Most igazán motivált, élvezi a versenyzést. Nem hallod kiabálni a rádióban, mosolyog. Pont erre van szükségünk.”

