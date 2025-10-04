A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót, ám Max Verstappen szerint megint nem jó az irány.

Max Verstappen őszintén elmondta a véleményét a hűtőmellényről

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Max Verstappen kiborult

A pilóták emiatt hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben –, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt

- méltatlankodott a Red Bull holland sztárja.

„Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít."

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

"Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség" - vélekedett a 28 éves pilóta.