Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét erős véleményt fogalmazott meg a címvédő. A négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint ugyanis nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.

A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót, ám Max Verstappen szerint megint nem jó az irány.

Max Verstappen őszintén elmondta a véleményét a hűtőmellényről
Max Verstappen őszintén elmondta a véleményét a hűtőmellényről
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Max Verstappen kiborult

A pilóták emiatt hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben –, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt 

- méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. 

„Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít."

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

"Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség" - vélekedett a 28 éves pilóta.

Liam Lawson szállította ezúttal is a balesetet, verhetőek a McLarenek
Nem maradt súlyos következmények nélkül a Ferrari kínos hibája
Horner a mesés végkielégítése után Forma-1-es állásért kuncsorog

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!