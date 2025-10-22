Live
A konstruktőri világbajnokság győztesénél fontos bejelentést tettek a 2025-ös Forma-1-es szezon hátralévő részét illetően. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella közölte, hogy idén már nem fejlesztik tovább a versenyautójukat, az MCL39-et.

A McLaren már Szingapúrban bebiztosította újabb konstruktőri-vb címét, és az egyéni vb-pontversenyben is a wokingiak pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris állnak az élen. Igen ám, de az éllovas ausztrál előnye már csak 40 pont a harmadik helyen álló Max Verstappennel szemben, aki a nyári szünet óta lehengerlően teljesít. A McLaren versenyzőinek visszaesett a teljesítménye, különösen Piastrinak, ezért még egyáltalán nem jelenthető ki, hogy eldőlt volna a bajnoki versenyfutás. A brit istállónál azonban úgy döntöttek, hiába fejlődött rengeteget az utóbbi időben a Red Bull, ők idén már nem eszközölnek további fejlesztéseket az autójukon.

Jelenleg a McLaren versenyzői állnak az élen, de Max Verstappen még mindkettejüket megelőzheti
Jelenleg a McLaren versenyzői állnak az élen, de Max Verstappen még mindkettejüket megelőzheti
Fotó: PIER MARCO TACCA / ANADOLU

A McLarennél már nem fejlesztik tovább az autót

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke az Amerikai Nagydíj után értékelte az austini versenyhétvégét, egyúttal bejelentette, hogy az idei szezon hátralévő részében már nem terveznek további fejlesztéseket az MCL39-es versenyautón.

„A verseny alapvetően zökkenőmentesen alakult. Meggyőződésem, hogy ha Landónak nem kellett volna Charles Leclerc-rel csatáznia, akkor akár a győzelemet is megszerezhette volna. 

Természetesen ehhez meg kellett volna előznie Maxot, ami sosem egyszerű feladat, 

ráadásul az egykiállásos stratégiával nem sok lehetőségünk nyílt volna taktikai szempontból. Azonban a teljesítményünkkel elégedettek lehetünk, hiszen a tempónk elég jó volt ahhoz, hogy harcban legyünk a győzelemért” – idézte a motorsport.hu az olasz mérnököt, aki a sprintfutamon történt Norris-Piastri ütközésről is megszólalt.

McLaren's Italian team principal Andrea Stella looks on during the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)
Andrea Stella szerint idén már nem lesz újabb fejlesztés a McLarennél
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / POOL

„A sprintfutam kiesése miatt hátrányba kerültünk az optimális beállítások megtalálásában. Utólag már látjuk, hogy több teljesítményt is ki tudtunk volna hozni az autóból. 

Ami az új fejlesztéseket és alkatrészeket illeti, a szezon hátralévő részében már nem lesz több” 

– szögezte le Stella, ami bátor kijelentés, és sorsdöntő is lehet a vb-címért folyó csata szempontjából, látva Verstappen és a Red Bull utóbbi hetekben mutatott teljesítményét.

A Forma-1 2025-ös szezonja október 24-26. között folytatódik a Mexikóvárosi Nagydíjjal.

